Викладач луцького вишу став «заслуженим»

Президент Україинприсвоїв звання "Заслужений працівник освіти" викладачу луцького вишу.Про це йдеться у відповідному указі.За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм звання "заслуженого" присвоїли– професорові кафедри Луцького національного технічного університету.Народився 30 червня 1960 р. в смт. Маневичі Волинської області. У період із 1977 по 1982 рр. навчався на будівельному факультеті Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». У 1983 р. став аспірантом кафедри нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки Київського інженерно-будівельного інституту, а у 1986 роцідостроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.01 –«Прикладна геометрія, інженерна графіка». У 1986–1987 роках проходивстрокову службу у Збройних силах.У листопаді 1987 року повернувся до Луцького філіалу ЛПІ. З 1987по 1992 р. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Луцького НТУ. Два роки виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії. Із 1992 року по 2018 рік працював на посаді декана машинобудівного факультету Луцького НТУ. У березні 2006 року захистив докторську дисертацію на тему «Дискретне визначення геометричних об’єктів числовими послідовностями» зі спеціальності 05.01.01 – «Прикладна геометрія, інженерна графіка» у Київському національному університеті будівництва та архітектури.