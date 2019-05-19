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Опублікували раритетні фото селища Любешів

Опублікували раритетні фото селища Любешів
Фотографії білоруського етнографа Ісака Сербова розповідають про Любешів сторічної давності.

Давні світлини з краєвидами та мешканцями Любешева публікує на сторінці у facebook краєзнавець Петро Кравчук, - пише Район.Історія.

Побував Сербов у Любешеві влітку 1912 року, зазначає в коментарі краєзнавець, під час наукових експедицій по Білорусії за завданням Північно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства. Тоді територія Любешева та його околиць входила до складу Пінського повіту Мінської губернії Російської імперії. Оригінали фотографій зберігаються у відділі рукописів Вільнюського університету (Литва). Вони виконані зі скляних негативів.
Опублікували раритетні фото селища Любешів
Опублікували раритетні фото селища Любешів
Опублікували раритетні фото селища Любешів
Опублікували раритетні фото селища Любешів
Опублікували раритетні фото селища Любешів
Опублікували раритетні фото селища Любешів
Опублікували раритетні фото селища Любешів
Опублікували раритетні фото селища Любешів



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Теги: Любешів, ретрофото
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