Допомоги небайдужих потребує волинянин, який сильно травмувався під час аварії

Іван Курило, який близько шести років тому потрапив у автомобільну аварію, перебуває у комі – не може самостійно харчуватися, дихати та випорожнятися.



Його дружина Людмила самотужки доглядає за чоловіком. Справляється з судомами, пролежнями, проблемами з легенями і шлунком. Про це пише



Доводиться і самостійно знаходити гроші на медикаменти, пелюшки та памперси, яких потребує чоловік.



Аби годувати Івана, жінка подрібнює їжу у блендері, а потім вводить її через зонд кожні три години. Протягом цілого дня пані Людмила звільняє дихальні шляхи чоловіка від мокротиння за допомогою спеціального відсмоктувача. Не забуває і про масаж, лікувальну фізкультуру, адже тіло потребує цього.



Людмила розповідає, що часто читає чоловікові й у такі моменти помічає, що він розплющує очі, у нього йдуть сльози, іноді, стискає її за руку.



Щодо допомоги лікарів, то спеціалісти приїжджають не часто. У Івана перша група інвалідності, яку встановили не довічно, тому навідувалися, аби провести перекомісію.



Подружнє життя до цього не було легким та простим. Ще з початку спільного життя, то в Івана то у Людмили були проблеми зі здоров’ям. У жінки з 2006 року хвороба Бехтерєва (хронічне запалення хребта та суглобів). Для подружжя потрібні кошти, а пенсії по інвалідності як Людмили так і Івана – зовсім не вистачає.



Попри важку долю, миритися чи опускати руки Людмила не збирається.



Сім'я Курилів потребує нашої допомоги. Тому зробімо так, аби ця родина відчула доброту небайдужих людей.



Також, можливо, у когось залишились невикористанні предмети догляду: памперси, пелюшки й т. д..



Перерахувати кошти можна на картку ПриватБанку: 5168757389675580 – ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА КУРИЛО.



Контакти: 063 636 64 35.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Маньків, Локачинського району, який близько шести років тому потрапив у автомобільну аварію, перебуває у комі – не може самостійно харчуватися, дихати та випорожнятися.Його дружинасамотужки доглядає за чоловіком. Справляється з судомами, пролежнями, проблемами з легенями і шлунком. Про це пише Район.Локачі Доводиться і самостійно знаходити гроші на медикаменти, пелюшки та памперси, яких потребує чоловік.Аби годувати Івана, жінка подрібнює їжу у блендері, а потім вводить її через зонд кожні три години. Протягом цілого дня пані Людмила звільняє дихальні шляхи чоловіка від мокротиння за допомогою спеціального відсмоктувача. Не забуває і про масаж, лікувальну фізкультуру, адже тіло потребує цього.Людмила розповідає, що часто читає чоловікові й у такі моменти помічає, що він розплющує очі, у нього йдуть сльози, іноді, стискає її за руку.Щодо допомоги лікарів, то спеціалісти приїжджають не часто. У Івана перша група інвалідності, яку встановили не довічно, тому навідувалися, аби провести перекомісію.Подружнє життя до цього не було легким та простим. Ще з початку спільного життя, то в Івана то у Людмили були проблеми зі здоров’ям. У жінки з 2006 року хвороба Бехтерєва (хронічне запалення хребта та суглобів). Для подружжя потрібні кошти, а пенсії по інвалідності як Людмили так і Івана – зовсім не вистачає.Попри важку долю, миритися чи опускати руки Людмила не збирається.Сім'я Курилів потребує нашої допомоги. Тому зробімо так, аби ця родина відчула доброту небайдужих людей.Також, можливо, у когось залишились невикористанні предмети догляду: памперси, пелюшки й т. д..Перерахувати кошти можна на картку ПриватБанку:Контакти:

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