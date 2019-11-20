вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Допомоги небайдужих потребує волинянин, який сильно травмувався під час аварії

Допомоги небайдужих потребує волинянин, який сильно травмувався під час аварії
Житель села Маньків, Локачинського району Іван Курило, який близько шести років тому потрапив у автомобільну аварію, перебуває у комі – не може самостійно харчуватися, дихати та випорожнятися.

Його дружина Людмила самотужки доглядає за чоловіком. Справляється з судомами, пролежнями, проблемами з легенями і шлунком. Про це пише Район.Локачі.

Доводиться і самостійно знаходити гроші на медикаменти, пелюшки та памперси, яких потребує чоловік.

Аби годувати Івана, жінка подрібнює їжу у блендері, а потім вводить її через зонд кожні три години. Протягом цілого дня пані Людмила звільняє дихальні шляхи чоловіка від мокротиння за допомогою спеціального відсмоктувача. Не забуває і про масаж, лікувальну фізкультуру, адже тіло потребує цього.

Людмила розповідає, що часто читає чоловікові й у такі моменти помічає, що він розплющує очі, у нього йдуть сльози, іноді, стискає її за руку.

Щодо допомоги лікарів, то спеціалісти приїжджають не часто. У Івана перша група інвалідності, яку встановили не довічно, тому навідувалися, аби провести перекомісію.

Подружнє життя до цього не було легким та простим. Ще з початку спільного життя, то в Івана то у Людмили були проблеми зі здоров’ям. У жінки з 2006 року хвороба Бехтерєва (хронічне запалення хребта та суглобів). Для подружжя потрібні кошти, а пенсії по інвалідності як Людмили так і Івана – зовсім не вистачає.

Попри важку долю, миритися чи опускати руки Людмила не збирається.

Сім'я Курилів потребує нашої допомоги. Тому зробімо так, аби ця родина відчула доброту небайдужих людей.

Також, можливо, у когось залишились невикористанні предмети догляду: памперси, пелюшки й т. д..

Перерахувати кошти можна на картку ПриватБанку: 5168757389675580 – ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА КУРИЛО.

Контакти: 063 636 64 35.

Допомоги небайдужих потребує волинянин, який сильно травмувався під час аварії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іван Курило. допомога, кома, аварія, Локачі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У канаві в Луцьку знайшли тіло чоловіка – ЗМІ
Сьогодні, 21:45
У Луцьку – аварія за участю легковика та мотоцикла. ФОТО
Сьогодні, 21:32
Допомоги небайдужих потребує волинянин, який сильно травмувався під час аварії
Сьогодні, 21:11
«Антисептики можуть серйозно пошкодити шкіру рук», – луцький косметолог
Сьогодні, 20:32
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 травня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На трасі «Горохів-Локачі» автомобіль збив пішохода На трасі «Горохів-Локачі» автомобіль збив пішохода
26 лютий, 10:24
На Волині автівка збила підлітка: хлопець – в лікарні На Волині автівка збила підлітка: хлопець – в лікарні
20 листопад, 2019, 12:16
На Волині 19-річний мотоцикліст перекинувся в кювет: хлопець – у комі На Волині 19-річний мотоцикліст перекинувся в кювет: хлопець – у комі
09 липень, 2019, 15:11
Лучанка, яка постраждала у моторошній ДТП на Рівненщині, – у комі: просять допомогти Лучанка, яка постраждала у моторошній ДТП на Рівненщині, – у комі: просять допомогти
10 червень, 2019, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку чоловік протаранив паркан, а потім закрився в автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 22:36
 0
У місті на Волині після зіткнення з легковиком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 22:12
 0
У канаві в Луцьку знайшли тіло чоловіка – ЗМІ
Сьогодні, 21:45
 0
У Луцьку – аварія за участю легковика та мотоцикла. ФОТО
Сьогодні, 21:32
 0
Допомоги небайдужих потребує волинянин, який сильно травмувався під час аварії
Сьогодні, 21:11
 0
Медіа
відео
1/8