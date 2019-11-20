Допомоги небайдужих потребує волинянин, який сильно травмувався під час аварії
Сьогодні, 21:11
Житель села Маньків, Локачинського району Іван Курило, який близько шести років тому потрапив у автомобільну аварію, перебуває у комі – не може самостійно харчуватися, дихати та випорожнятися.
Його дружина Людмила самотужки доглядає за чоловіком. Справляється з судомами, пролежнями, проблемами з легенями і шлунком. Про це пише Район.Локачі.
Доводиться і самостійно знаходити гроші на медикаменти, пелюшки та памперси, яких потребує чоловік.
Аби годувати Івана, жінка подрібнює їжу у блендері, а потім вводить її через зонд кожні три години. Протягом цілого дня пані Людмила звільняє дихальні шляхи чоловіка від мокротиння за допомогою спеціального відсмоктувача. Не забуває і про масаж, лікувальну фізкультуру, адже тіло потребує цього.
Людмила розповідає, що часто читає чоловікові й у такі моменти помічає, що він розплющує очі, у нього йдуть сльози, іноді, стискає її за руку.
Щодо допомоги лікарів, то спеціалісти приїжджають не часто. У Івана перша група інвалідності, яку встановили не довічно, тому навідувалися, аби провести перекомісію.
Подружнє життя до цього не було легким та простим. Ще з початку спільного життя, то в Івана то у Людмили були проблеми зі здоров’ям. У жінки з 2006 року хвороба Бехтерєва (хронічне запалення хребта та суглобів). Для подружжя потрібні кошти, а пенсії по інвалідності як Людмили так і Івана – зовсім не вистачає.
Попри важку долю, миритися чи опускати руки Людмила не збирається.
Сім'я Курилів потребує нашої допомоги. Тому зробімо так, аби ця родина відчула доброту небайдужих людей.
Також, можливо, у когось залишились невикористанні предмети догляду: памперси, пелюшки й т. д..
Перерахувати кошти можна на картку ПриватБанку: 5168757389675580 – ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА КУРИЛО.
Контакти: 063 636 64 35.
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Його дружина Людмила самотужки доглядає за чоловіком. Справляється з судомами, пролежнями, проблемами з легенями і шлунком. Про це пише Район.Локачі.
Доводиться і самостійно знаходити гроші на медикаменти, пелюшки та памперси, яких потребує чоловік.
Аби годувати Івана, жінка подрібнює їжу у блендері, а потім вводить її через зонд кожні три години. Протягом цілого дня пані Людмила звільняє дихальні шляхи чоловіка від мокротиння за допомогою спеціального відсмоктувача. Не забуває і про масаж, лікувальну фізкультуру, адже тіло потребує цього.
Людмила розповідає, що часто читає чоловікові й у такі моменти помічає, що він розплющує очі, у нього йдуть сльози, іноді, стискає її за руку.
Щодо допомоги лікарів, то спеціалісти приїжджають не часто. У Івана перша група інвалідності, яку встановили не довічно, тому навідувалися, аби провести перекомісію.
Подружнє життя до цього не було легким та простим. Ще з початку спільного життя, то в Івана то у Людмили були проблеми зі здоров’ям. У жінки з 2006 року хвороба Бехтерєва (хронічне запалення хребта та суглобів). Для подружжя потрібні кошти, а пенсії по інвалідності як Людмили так і Івана – зовсім не вистачає.
Попри важку долю, миритися чи опускати руки Людмила не збирається.
Сім'я Курилів потребує нашої допомоги. Тому зробімо так, аби ця родина відчула доброту небайдужих людей.
Також, можливо, у когось залишились невикористанні предмети догляду: памперси, пелюшки й т. д..
Перерахувати кошти можна на картку ПриватБанку: 5168757389675580 – ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА КУРИЛО.
Контакти: 063 636 64 35.
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