У Луцьку чоловік протаранив паркан, а потім закрився в автомобілі. ФОТО





Це сталося 17 травня на вулиці Ціолковського, повідомляє



Відомо, що водій автомобіля закрився всередині та відмовляється спілкуватися з поліцією. На місці події перебувають декілька екіпажів поліції, які оточили машину. Правоохоронці та місцеві мешканці очікують на прибуття слідчо-оперативної групи.



Подробиці - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої універсал Audi влетів у паркан, а потім на парковку авто біля житлового будинку.Це сталося 17 травня на вулиці Ціолковського, повідомляє Твій портал Відомо, що водій автомобіля закрився всередині та відмовляється спілкуватися з поліцією. На місці події перебувають декілька екіпажів поліції, які оточили машину. Правоохоронці та місцеві мешканці очікують на прибуття слідчо-оперативної групи.Подробиці - згодом.

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