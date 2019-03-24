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У Луцьку чоловік протаранив паркан, а потім закрився в автомобілі. ФОТО

У Луцьку чоловік протаранив паркан, а потім закрився в автомобілі. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої універсал Audi влетів у паркан, а потім на парковку авто біля житлового будинку.

Це сталося 17 травня на вулиці Ціолковського, повідомляє Твій портал.

Відомо, що водій автомобіля закрився всередині та відмовляється спілкуватися з поліцією. На місці події перебувають декілька екіпажів поліції, які оточили машину. Правоохоронці та місцеві мешканці очікують на прибуття слідчо-оперативної групи.

Подробиці - згодом.

У Луцьку чоловік протаранив паркан, а потім закрився в автомобілі. ФОТО
У Луцьку чоловік протаранив паркан, а потім закрився в автомобілі. ФОТО
У Луцьку чоловік протаранив паркан, а потім закрився в автомобілі. ФОТО

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Теги: паркан, аварія, водій. поліція, Ціолковського
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