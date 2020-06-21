Компанія «Єврохолдінг» пропонує знижки на квартири у Луцьку для медичних працівників*

Соціальна відповідальність є важливою складовою діяльності компанії, що займається будівництвом житлової та комерційної нерухомості на західній Україні. Вона ґрунтується на добровільних засадах, на принципах відповідальності, надійності та врахування інтересів суспільства.«Ми безмежно вдячні нашим медикам, які взяли на себе максимальний удар у боротьбі з пандемією. Не лише тепер, а завжди медики працювали та працюють заради нас. В знак подяки лікарям, медичним працівникам та їхнім сім’ям ми даруємо спеціальну пропозицію від «Яровиці» - знижку 200грн/кв.м при купівлі будь-якої квартири та «Dream Town» - знижку 150грн/кв.м при купівлі будь-якої квартири. І також, можливість розтермінування до 24 місяців та перший внесок від 10%. Пропозиція дійсна до 21.06.2020р.», - зазначають у консультаційному центрі компанії.Сучасний та яскравий житловий комплекс «Яровиця» став окрасою Луцька. Це нові висоти міста – європейський рівень: кращий «Дім 2018» східного прикордоння Євросоюзу за відзнакою «Кришталевої Цеглини», нагорода «Найкращий комплекс 2017» «Люди року» м. Луцьк. Це архітектурні інновації в місті: сучасна система вентильованого фасаду, енергозберігаючі шумоізоляційні вікна, будівництво новітніх підземних паркінгів. Улаштування благоустрою території із живими насадженнями, тротуарами, зручними лавами та сучасними велопарковками; баскетбольними майданчиками, зонами для барбекю; цікавими, якісними та безпечними дитячими та спортивними майданчиками.Компанія «Єврохолдінг» дбає про затишок та комфорт. Житлові комплекси будуються з врахуванням усіх засобів безпеки. Їхні основні елементи – це цілодобова охорона, організаційна система доступу на територію та відеонагляд.Житловий комплекс «Dream Town» від компанії «Єврохолдінг» – яскравий житловий комплекс для нового, легкого та сучасного життя. Зручне розташування, у тихому центрі міста з розвиненою інфраструктурою, унікальний стильний дизайн будівель, відпочинкові зони, спортивні майданчики, підземний та наземний паркінг, власний дитячий садочок.