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Повідомили деталі аварії у Луцьку, в якій чоловік в'їхав у паркан та припарковане авто

Повідомили деталі аварії у Луцьку, в якій чоловік в'їхав у паркан та припарковане авто
У патрульній поліції Волині повідомили подробиці аварії у Луцьку, де водій в'їхав у паркан та припарковане авто.

Про це Суспільному розповів старший інспектор патрульної поліції Волині Богдан Павлович.

30-річний водій, який напередодні ввечері розтрощив паркан та в’їхав у подвір'я житлового будинку, не впорався з керуванням. На місці аварії патрульні провели огляд водія на стан сп'яніння. Результат був негативним.

Нагадаємо, аварія трапилася, 17 травня близько 21:00 у Луцьку по вулиці Ціолковського. Автомобіль Ауді на швидкості в'їхав у залізний паркан поблизу житлового будинку та зіштовхнувся з припаркованою на подвір'ї багатоповерхівки автівкою.

Зі слів Богдана Павловича, у автопригоді ніхто не травмувався.

Старший інспектор патрульної поліції Волині Богдан Павлович:

"Водій, керуючи транспортним засобом Audi –A4, не впорався з керуванням через слизьку дорогу. Інспектори склали адміністративний протокол на громадянина за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20-ти неоподаткованих мінімумів від доходів громадян, або позбавлення права керування ТЗ на строк від 6 місяців до року", - зазначив Богдан Павлович.

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Теги: аварія, Луцьк, деталі
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