На трасі Устилуг-Луцьк вантажівка збила велосипедиста





Автопригода трапилася сьогодні, 18 травня, приблизно о 15 годині,



Водій автомобіля МАN допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався у попутньому напрямку.



Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували в Локачинську ЦРЛ з тілесними ушкодженнями. Обставини пригоди встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Н-22 зі сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне в селі Війниця Локачинського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та велосипедиста.Автопригода трапилася сьогодні, 18 травня, приблизно о 15 годині, повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.Водій автомобіля МАN допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався у попутньому напрямку.Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували в Локачинську ЦРЛ з тілесними ушкодженнями. Обставини пригоди встановлюють.

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