На трасі Устилуг-Луцьк вантажівка збила велосипедиста
Сьогодні, 19:17
На трасі Н-22 зі сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне в селі Війниця Локачинського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та велосипедиста.
Автопригода трапилася сьогодні, 18 травня, приблизно о 15 годині, повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Водій автомобіля МАN допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався у попутньому напрямку.
Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували в Локачинську ЦРЛ з тілесними ушкодженнями. Обставини пригоди встановлюють.
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Автопригода трапилася сьогодні, 18 травня, приблизно о 15 годині, повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Водій автомобіля МАN допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався у попутньому напрямку.
Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували в Локачинську ЦРЛ з тілесними ушкодженнями. Обставини пригоди встановлюють.
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