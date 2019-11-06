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На трасі Устилуг-Луцьк вантажівка збила велосипедиста

На трасі Устилуг-Луцьк вантажівка збила велосипедиста
На трасі Н-22 зі сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне в селі Війниця Локачинського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та велосипедиста.

Автопригода трапилася сьогодні, 18 травня, приблизно о 15 годині, повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Водій автомобіля МАN допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався у попутньому напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували в Локачинську ЦРЛ з тілесними ушкодженнями. Обставини пригоди встановлюють.


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Теги: вантажівка, велосипедист, аварія, Волинь
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