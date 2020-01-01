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Коли на річках Волині закінчиться нерестова заборона на рибальство

Коли на річках Волині закінчиться нерестова заборона на рибальство
21 травня на річках Волині завершується нерестова заборона на рибальство.

Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патрулю Волині.

Нерест – це особливий період у житті мешканців водойм. Від того наскільки успішно та вдало він пройде - залежать майбутні запаси водних біоресурсів.

Щоб створити умови для відтворення риби та інших водних живих ресурсів, законодавством встановлена заборона на будь яке рибальство на час їх нересту. В цей час дозволяється виключно любительське рибальство на водоймах загального користування з берега однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком та спінінгом, але за межами нерестовищ.

Згідно пункту 4.14.3 Правил любительського та спортивного рибальства, нерестова заборона на річках та їх кореневих водах триває з 1 квітня по 20 травня, а в придаткових системах водойм (непроточні при найнижчому рівні води: протоки, гирла, озера та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені) - з 1 квітня по 30 червня. У всіх водосховищах, а також в озерах Волинської області - з 1 квітня по 10 червня.

Таким чином з 21 травня на річках області закінчиться нерестова заборона. Втім деякі обмеження на лов водних біоресурсів залишаться. Зокрема, рибу дозволено ловити з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом. Крім цього, добова норма вилову риби на одну людину не повинна перевищувати 3 кг, а раків – 30 шт.

На озерах та водосховищах нерестова заборона триватиме.

Також варто не забувати, що в Україні щорічно проходить природоохоронна компанія, що має назву «період тиші». Згідно Закону України «Про тваринний світ», з 1 квітня по 15 червня забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах) в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами.

Порушення правил рибальства в цей час карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

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Теги: Волинь, рибальство
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