Луцький гурт «ФлайzZzа» шукає нового вокаліста





Про це музиканти написали на сторінці гурту у facebook, - пише



"Увага! Розшукується новий учасник у родину із прізвищем «ФлайzZzа». Екстравагантний, енергійний, такий, що вмів би і співати, і читати. Та ще й при цьому танцювати та відриватись на сцені. Якщо ви і є такою людиною, або ж знаєте когось із такими параметрами, то проінформуйте нас, будь ласка, у діректи наших соцмереж або ж на електронку



Як розповіли музиканти, рішення про пошук нового вокаліста вони прийняли після того, як один із учасників покинув гурт у зв'язку з сімейними обставинами.



"У серпні 2019 року у зв'язку із особистими обставинами прийняв рішення та попрощався із гуртом наш вокаліст Івашка. Чувак, без якого важкувато уявити долю гурту, оскільки він у команді десь із 2002 року. Ми вдячні Сані за все, що він створив для гурту та для вас, за всі роки його роботи у колективі, за неповторну харизму, енергетику та позитив. З розумінням ставимось до його міркувань і мусимо рухатись далі. Складно буде віднайти хорошу заміну, але ми спробуємо. І дякуємо вам за те, що допоможете нам у цьому", – додали у дописі.



Гурт ФлайzZzа заснований у 2000 році. Його музичний стиль можна описати як унікальну суміш реггі, хіп-хопу, фанку, латини, драйвового року, фолку та інших напрямів музики.

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