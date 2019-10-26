Два луцькі магазини торгували пивом і горілкою у заборонений час

У Луцьку два магазини викрили на торгівлі алкогольними та слабоалкогольними напоями у заборонений час (з 22.00 до 08.00).Про це повідомляє пресслужба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Цього разу під пильне око муніципалів потрапили магазини «Щедрий» та «Вишківський», що знаходяться на вулиці Героїв УПА.На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП та направили на розгляд адміністративним комісіям за місцем проживання порушників. Штраф за таке порушення – від 1700 до 6800 гривень.