вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині вночі підприємцю підпалили автівку. ФОТО

На Рівненщині вночі підприємцю підпалили автівку. ФОТО
У Здолбунові посеред ночі невідомі підпалили авто підприємцю.

До поліції сьогодні, 19 травня, близько 03:30 надійшло повідомлення, що на бульварі Цементників районного центру горить автомобіль, інформує ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що транспортний засіб Opel Astra належить 31-річному місцевому жителю – приватному підприємцю, який займається електроустаткуванням. Іномарка була припаркована на вулиці поблизу багатоповерхівки, де мешкають батьки чоловіка.

Вогонь знищив автомобіль повністю.

Відповідно до акту Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередньою причиною займання авто є підпал. Тож за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Здолбунівського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. В ході огляду місця події вилучили пожежне сміття та змиви кузова.

Триває досудове розслідування, у ході якого поліцейські встановлюють осіб, причетних до кримінального правопорушення. Правоохоронці розглядають різні версії злочину, зокрема й пов’язані з підприємницькою діяльністю.

На Рівненщині вночі підприємцю підпалили автівку. ФОТО
На Рівненщині вночі підприємцю підпалили автівку. ФОТО
На Рівненщині вночі підприємцю підпалили автівку. ФОТО
На Рівненщині вночі підприємцю підпалили автівку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, підпал, авто, підприємець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що у декларації голови курортного села на Волині
Сьогодні, 14:07
У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і попкорну*
Сьогодні, 13:44
На Рівненщині вночі підприємцю підпалили автівку. ФОТО
Сьогодні, 13:34
У селі на Волині вантажівка збила жінку на велосипеді
Сьогодні, 13:13
На Донбасі продавали підробки алкоголю і цигарок, виготовлені на Волині
Сьогодні, 12:54
Схожі новини
У Рівному вночі горів автомобіль BMW У Рівному вночі горів автомобіль BMW
08 квітень, 10:30
У Рівном вночі під вікнами багатоповерхівки підпалили Audi У Рівном вночі під вікнами багатоповерхівки підпалили Audi
01 листопад, 2019, 09:45
У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО
04 травень, 2019, 14:16
У Рівному вночі горіло авто У Рівному вночі горіло авто
25 грудень, 2017, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що у декларації голови курортного села на Волині
Сьогодні, 14:07
 0
У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і попкорну*
Сьогодні, 13:44
 0
На Рівненщині вночі підприємцю підпалили автівку. ФОТО
Сьогодні, 13:34
 0
У селі на Волині вантажівка збила жінку на велосипеді
Сьогодні, 13:13
 0
На Донбасі продавали підробки алкоголю і цигарок, виготовлені на Волині
Сьогодні, 12:54
 0
Медіа
відео
1/8