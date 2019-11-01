На Рівненщині вночі підприємцю підпалили автівку. ФОТО





До поліції сьогодні, 19 травня, близько 03:30 надійшло повідомлення, що на бульварі Цементників районного центру горить автомобіль,



Поліцейські встановили, що транспортний засіб Opel Astra належить 31-річному місцевому жителю – приватному підприємцю, який займається електроустаткуванням. Іномарка була припаркована на вулиці поблизу багатоповерхівки, де мешкають батьки чоловіка.



Вогонь знищив автомобіль повністю.



Відповідно до акту Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередньою причиною займання авто є підпал. Тож за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Здолбунівського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. В ході огляду місця події вилучили пожежне сміття та змиви кузова.



Триває досудове розслідування, у ході якого поліцейські встановлюють осіб, причетних до кримінального правопорушення. Правоохоронці розглядають різні версії злочину, зокрема й пов’язані з підприємницькою діяльністю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Здолбунові посеред ночі невідомі підпалили авто підприємцю.До поліції сьогодні, 19 травня, близько 03:30 надійшло повідомлення, що на бульварі Цементників районного центру горить автомобіль, інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що транспортний засіб Opel Astra належить 31-річному місцевому жителю – приватному підприємцю, який займається електроустаткуванням. Іномарка була припаркована на вулиці поблизу багатоповерхівки, де мешкають батьки чоловіка.Вогонь знищив автомобіль повністю.Відповідно до акту Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередньою причиною займання авто є підпал. Тож за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Здолбунівського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. В ході огляду місця події вилучили пожежне сміття та змиви кузова.Триває досудове розслідування, у ході якого поліцейські встановлюють осіб, причетних до кримінального правопорушення. Правоохоронці розглядають різні версії злочину, зокрема й пов’язані з підприємницькою діяльністю.

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