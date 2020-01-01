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Луцьк готовий відновити роботу громадського транспорту

Луцьк готовий відновити роботу громадського транспорту
У Луцьку заявили про готовність відновити роботу громадського транспорту одразу після затвердження відповідної постанови Кабміну.

Про це йдеться на сайті мерії.

Нагадаємо, із 22 травня в Україні планують другий етап послаблення карантинних обмежень. Зокрема, передбачають поетапне відновлення роботи громадського транспорту.

Про готовність луцьких перевізників до початку роботи транспорту в умовах карантину вели мову сьогодні, 19 травня, під час чергового онлайн засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

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Готовність до запуску системи електронної оплати проїзду підтвердили й у ТОВ “Сіті Кард”. Тож у Луцьку питання відновлення роботи громадського транспорту розглянуть одразу після ухвалення відповідної постанови Кабміну.


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Теги: транспорт, карантин, Луцьк
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