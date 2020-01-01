Луцьк готовий відновити роботу громадського транспорту





Про це йдеться на сайті мерії.



Нагадаємо, із 22 травня в Україні



Про готовність луцьких перевізників до початку роботи транспорту в умовах карантину вели мову сьогодні, 19 травня, під час чергового онлайн засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.



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Готовність до запуску системи електронної оплати проїзду підтвердили й у ТОВ “Сіті Кард”. Тож у Луцьку питання відновлення роботи громадського транспорту розглянуть одразу після ухвалення відповідної постанови Кабміну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку заявили про готовність відновити роботу громадського транспорту одразу після затвердження відповідної постанови Кабміну.Про це йдеться на сайті мерії.Нагадаємо, із 22 травня в Україні планують другий етап послаблення карантинних обмежень . Зокрема, передбачають поетапне відновлення роботи громадського транспорту.Про готовність луцьких перевізників до початку роботи транспорту в умовах карантину вели мову сьогодні, 19 травня, під час чергового онлайн засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.Готовність до запуску системи електронної оплати проїзду підтвердили й у ТОВ “Сіті Кард”. Тож у Луцьку питання відновлення роботи громадського транспорту розглянуть одразу після ухвалення відповідної постанови Кабміну.

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