Карантин з користю: на Волині родина уже місяць прибирає ліс. ВІДЕО





Одного разу за дві години прибирання зібрали 10 мішків пластикових пляшок, стаканів, серветок, упаковок з-під соків, розповіла Тетяна Шевченко. Про це йдеться в сюжеті



У лісі, що знаходиться за 300 метрів від дому, часто гуляють сім’єю, - каже Тетяна Шевченко. Після пікніків на галявинах поміж дубів люди залишають багато сміття.



"Відколи потепліло - сміття побільшало. Пройшлися буквально метрів 20-ть, 5 хвилин і – більше половини пакету заповнені. Пляшки, використані вологі серветки, стаканчики паперові".



Донька Тетяни, студентка Катерина Шевченко, каже, що коли назбирують до десяти мішків сміття, батько вивозить їх власним авто на сміттєзвалище біля міста. Говорить, під час карантину має більше вільного часу, щоб очистити ліс від непотребу.



"Карантин не привід, щоб на все закривати очі і залишити усе як є. Це не тому що попросила мама, чи сказала йти. Це, у першу чергу, і для мене приємно, що ідеш лісом, і йдеш у чистоті".



Тетяна Шевченко розповіла: після прибирання знову за кілька днів знаходить сміття на тому ж місці.



Цього року через карантин не відбувалися масові акції прибирання сміття у лісах Волині, розповіла речниця обласного управління лісового і мисливського господарства Світлана Думська. Минулі роки за сезон проводили до 300 прибирань.



За засмічення лісів передбачена адміністративна відповідальність, розповіла Світлана Думська. Штраф для громадян становить від 425 до 850 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж місяця сім’я Шевченків із міста Ківерці прибирає ліс неподалік свого дому.Одного разу за дві години прибирання зібрали 10 мішків пластикових пляшок, стаканів, серветок, упаковок з-під соків, розповіла. Про це йдеться в сюжеті Суспільного У лісі, що знаходиться за 300 метрів від дому, часто гуляють сім’єю, - каже Тетяна Шевченко. Після пікніків на галявинах поміж дубів люди залишають багато сміття."Відколи потепліло - сміття побільшало. Пройшлися буквально метрів 20-ть, 5 хвилин і – більше половини пакету заповнені. Пляшки, використані вологі серветки, стаканчики паперові".Донька Тетяни, студентка Катерина Шевченко, каже, що коли назбирують до десяти мішків сміття, батько вивозить їх власним авто на сміттєзвалище біля міста. Говорить, під час карантину має більше вільного часу, щоб очистити ліс від непотребу."Карантин не привід, щоб на все закривати очі і залишити усе як є. Це не тому що попросила мама, чи сказала йти. Це, у першу чергу, і для мене приємно, що ідеш лісом, і йдеш у чистоті".Тетяна Шевченко розповіла: після прибирання знову за кілька днів знаходить сміття на тому ж місці.Цього року через карантин не відбувалися масові акції прибирання сміття у лісах Волині, розповіла речниця обласного управління лісового і мисливського господарства. Минулі роки за сезон проводили до 300 прибирань.За засмічення лісів передбачена адміністративна відповідальність, розповіла Світлана Думська. Штраф для громадян становить від 425 до 850 гривень.

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