Пояснили, чому були затримки із доплатами волинським медикам

Ірина Вахович пояснила, чому волинські медики, які контактують з хворими на коронавірус довго не могли отримати обіцяні 300% доплат.



Про це Ірина Вахович написала на своїй сторінці у



"300% доплат медикам, які на передовій з коронавірусом за березень розподілено. Це працівники інфекційної, екстренної і патанатоміі.

Спробую пояснити весь важкий алгоритм.



25.03.20 КабМін постановою N 250 розподіляв медичну субвенцію між областями. Для Волині перепало 67 млн грн. Основне призначення, визначене порядком розподілу: забезпечення лікування хворих на цукровий діабет, оплата поточних видатків закладів у системі охорони здоров’я...



Постановою зазначено, що кошти можуть використовуватись на доплату медикам, які на передовій у боротьбі з коронавірусом, за березень, однак порядком використання коштів (яким керуються органи влади при розподілі) не зазначено цієї статті - доплати. КабМін 15.04.20 вносить зміни у порядок і передбачає, що ці кошти можна використати і на доплати. Однак на той час кошти уже пішли на визначені попереднім порядком статті.



На Волині це відбулось 10.04.20 (засідання бюджетної комісії). Виплати пішли за 5 днів березня (від часу виявлення першого випадку до кінця місяця).



Тобто спочатку КабМін плутався з постанова-порядок, потім з % (200 чи 300), потім, за що нараховувати (чи за час чи за місяць), тепер дійшли до 300% за весь березень місяць і з грошей, які 25.03.20 початково були на іншу ідею, а потім і на коронавірус.



Саме цікаво, що наразі усі області повинні заплатити медикам з 1.03.20, не зважаючи коли виявлено перший випадок (напр, у Миколаївській області у квітні).



Однак сьогодні бюджетна комісія обласної ради погодила розпорядження ОДА і кошти пішли. Березень є. Тепер квітень. Процедура інша. Напряму заклади охорони здоров‘я з НЦЗУ повинні працювати. І поки зовсім нелегко", - йдеться в дописі.

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