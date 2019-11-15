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У Горохівському районі перекинувся трактор: водій – у лікарні

У Горохівському районі перекинувся трактор: водій – у лікарні
У селі Новосілки Горохівського району перекинувся трактор з чоловіком.

За попередніми даними, водій потрапив у аварію, бо не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожніх обставин, - пише газета Волинь-нова.

Зазначається, що чоловік потрапив із множинними травмами в травматологічне відділення Горохівської центральної районної лікарні.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: трактор, аварія
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