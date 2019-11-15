У Горохівському районі перекинувся трактор: водій – у лікарні





За попередніми даними, водій потрапив у аварію, бо не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожніх обставин, - пише газета



Зазначається, що чоловік потрапив із множинними травмами в травматологічне відділення Горохівської центральної районної лікарні.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Новосілки Горохівського району перекинувся трактор з чоловіком.За попередніми даними, водій потрапив у аварію, бо не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожніх обставин, - пише газета Волинь-нова Зазначається, що чоловік потрапив із множинними травмами в травматологічне відділення Горохівської центральної районної лікарні.Головне фото – ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію