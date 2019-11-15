У Горохівському районі перекинувся трактор: водій – у лікарні
Сьогодні, 13:14
У селі Новосілки Горохівського району перекинувся трактор з чоловіком.
За попередніми даними, водій потрапив у аварію, бо не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожніх обставин, - пише газета Волинь-нова.
Зазначається, що чоловік потрапив із множинними травмами в травматологічне відділення Горохівської центральної районної лікарні.
Головне фото – ілюстративне.
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За попередніми даними, водій потрапив у аварію, бо не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожніх обставин, - пише газета Волинь-нова.
Зазначається, що чоловік потрапив із множинними травмами в травматологічне відділення Горохівської центральної районної лікарні.
Головне фото – ілюстративне.
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