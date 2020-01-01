У Луцьку в багатоповерхівці на Конякіна знайшли тіло жінки





Як повідомили Інформаційному агентству



У пресслужбі ГУНП у Волинській області поінформували, що до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна в будинку виявили труп місцевої жительки. На місце виїхала і наразі працює слідчо-оперативна група та судмедексперт.



Згідно з попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявлено. Проте тіло направлять на судово-медичну експертизу, яка і встановить причину смерті. Наразі триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У багатоповерховому будинку на вулиці Конякіна в Луцьку знайшли тіло жінки.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини свідки, труп виявили 20 травня близько 14 години у будинку за адресою Конякіна, 33.У пресслужбі ГУНП у Волинській області поінформували, що до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна в будинку виявили труп місцевої жительки. На місце виїхала і наразі працює слідчо-оперативна група та судмедексперт.Згідно з попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявлено. Проте тіло направлять на судово-медичну експертизу, яка і встановить причину смерті. Наразі триває перевірка.

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