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У Луцьку в багатоповерхівці на Конякіна знайшли тіло жінки

У Луцьку в багатоповерхівці на Конякіна знайшли тіло жінки
У багатоповерховому будинку на вулиці Конякіна в Луцьку знайшли тіло жінки.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини свідки, труп виявили 20 травня близько 14 години у будинку за адресою Конякіна, 33.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області поінформували, що до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна в будинку виявили труп місцевої жительки. На місце виїхала і наразі працює слідчо-оперативна група та судмедексперт.

Згідно з попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявлено. Проте тіло направлять на судово-медичну експертизу, яка і встановить причину смерті. Наразі триває перевірка.

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Теги: Луцьк, тіло, квартира
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