Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами, аварія сталась неподалік кафе «Українські страви». Зіткнулись вантажівка DAF та легковик. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждала жінка.



На місці працює швидка допомога та поліція. Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ковельській у Луцьку трапилась ДТП.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами, аварія сталась неподалік кафе «Українські страви». Зіткнулись вантажівка DAF та легковик. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждала жінка.На місці працює швидка допомога та поліція. Деталі – згодом.

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