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Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО

Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
На вулиці Ковельській у Луцьку трапилась ДТП.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, аварія сталась неподалік кафе «Українські страви». Зіткнулись вантажівка DAF та легковик. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждала жінка.

На місці працює швидка допомога та поліція. Деталі – згодом.
Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, Ковельська
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