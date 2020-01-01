Лучанка відтворює давні візерунки на сучасному одязі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:40
Майстриня Людмила Завада створює ексклюзивні та модні вишиванки. На її виробах візерунки взяті зі збірки Ольги Косач, сестри Лесі Українки, та старовинного одягу з колекції Волинського краєзнавчого музею.
Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".
Вперше вишитий стрій побачила на Тернопільщині у радянські часи, тоді вишиванка не була популярною, розповідає Людмила Завада.
"Тільки мужні люди, сміливі носили вишиванки. І ось там я побачила традиційне українське весілля і молоду вбрану повністю в Борщівський стрій. Той спогад мені вкарбувався на все життя з дитинства", - каже лучанка Людмила Завада.
Нині жінка опанувала білі прозорі техніки вишивання, лічильну гладь, вишивку хрестиком, мережку.
"Кожного разу я брала для себе нове завдання, яке вважала, що не зможу, але воно виходило. І тепер це для мене хобі, це справа для душі. Вишивка це свого роду медитація. Це моє перезавантаження", - розповідає лучанка Людмила Завада.
Вишивальниця має блузу-мальованку. ЇЇ зібрала вручну, без єдиного машинного шва. Малюнок на таких блузах існує в єдиному варіанті, каже майстриня.
"Українська традиційна вишивка, вона неповторна, вона вирізняється з проміж усіх інших, вона особлива, вона прегарна", говорить майстриня.
У мистецькому доробку Людмили Завади візерунки, притаманні подільському, полтавському, чернігівському регіонам.
До дня вишиванки жінка виготовила сукню з волинським орнаментом. Каже: надихнулась сорочкою з фондів Волинського краєзнавчого музею.
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Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".
Вперше вишитий стрій побачила на Тернопільщині у радянські часи, тоді вишиванка не була популярною, розповідає Людмила Завада.
"Тільки мужні люди, сміливі носили вишиванки. І ось там я побачила традиційне українське весілля і молоду вбрану повністю в Борщівський стрій. Той спогад мені вкарбувався на все життя з дитинства", - каже лучанка Людмила Завада.
Нині жінка опанувала білі прозорі техніки вишивання, лічильну гладь, вишивку хрестиком, мережку.
"Кожного разу я брала для себе нове завдання, яке вважала, що не зможу, але воно виходило. І тепер це для мене хобі, це справа для душі. Вишивка це свого роду медитація. Це моє перезавантаження", - розповідає лучанка Людмила Завада.
Вишивальниця має блузу-мальованку. ЇЇ зібрала вручну, без єдиного машинного шва. Малюнок на таких блузах існує в єдиному варіанті, каже майстриня.
"Українська традиційна вишивка, вона неповторна, вона вирізняється з проміж усіх інших, вона особлива, вона прегарна", говорить майстриня.
У мистецькому доробку Людмили Завади візерунки, притаманні подільському, полтавському, чернігівському регіонам.
До дня вишиванки жінка виготовила сукню з волинським орнаментом. Каже: надихнулась сорочкою з фондів Волинського краєзнавчого музею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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