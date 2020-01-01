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Лучанка відтворює давні візерунки на сучасному одязі. ВІДЕО

Лучанка відтворює давні візерунки на сучасному одязі. ВІДЕО
Майстриня Людмила Завада створює ексклюзивні та модні вишиванки. На її виробах візерунки взяті зі збірки Ольги Косач, сестри Лесі Українки, та старовинного одягу з колекції Волинського краєзнавчого музею.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

Вперше вишитий стрій побачила на Тернопільщині у радянські часи, тоді вишиванка не була популярною, розповідає Людмила Завада.
Лучанка відтворює давні візерунки на сучасному одязі. ВІДЕО
Лучанка відтворює давні візерунки на сучасному одязі. ВІДЕО

"Тільки мужні люди, сміливі носили вишиванки. І ось там я побачила традиційне українське весілля і молоду вбрану повністю в Борщівський стрій. Той спогад мені вкарбувався на все життя з дитинства", - каже лучанка Людмила Завада.

Нині жінка опанувала білі прозорі техніки вишивання, лічильну гладь, вишивку хрестиком, мережку.

"Кожного разу я брала для себе нове завдання, яке вважала, що не зможу, але воно виходило. І тепер це для мене хобі, це справа для душі. Вишивка це свого роду медитація. Це моє перезавантаження", - розповідає лучанка Людмила Завада.
Лучанка відтворює давні візерунки на сучасному одязі. ВІДЕО

Вишивальниця має блузу-мальованку. ЇЇ зібрала вручну, без єдиного машинного шва. Малюнок на таких блузах існує в єдиному варіанті, каже майстриня.

"Українська традиційна вишивка, вона неповторна, вона вирізняється з проміж усіх інших, вона особлива, вона прегарна", говорить майстриня.
Лучанка відтворює давні візерунки на сучасному одязі. ВІДЕО
Лучанка відтворює давні візерунки на сучасному одязі. ВІДЕО
Лучанка відтворює давні візерунки на сучасному одязі. ВІДЕО

У мистецькому доробку Людмили Завади візерунки, притаманні подільському, полтавському, чернігівському регіонам.

До дня вишиванки жінка виготовила сукню з волинським орнаментом. Каже: надихнулась сорочкою з фондів Волинського краєзнавчого музею.


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Теги: лучанка, вишиванки, ексклюзив
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