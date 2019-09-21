Гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автоконцерт поблизу Луцька
Сьогодні, 17:32
Популярний рок-гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автомобільний концерт. Дійство відбудеться вже через тиждень поблизу Луцька.
Офіційний партнер заходу – ТМ Novellina, ігристі напої якої імпортують з Італії. Організатори – Tikhonov Agency.
Ідею «концерту на колесах» вирішили впровадити, щоб підтримати прихильників, які через карантин не можуть відвідати концерти улюбленого гурту.
Автоконцерт відбудеться 29 травня о 19:00 на колишньому летовищі села Крупа, що 12 км від центру міста Луцьк.
Квитки можна купити за цим посиланням. Ціна квитка - за авто, не з людини. В одному авто дозволено перебувати не більше як 2-ом дорослим особам та 2-ом дітям до 12 років включно. Проте зауважують, існує єдиний нюанс - відвідувачі концерту мають залишатися в атомобілях та дотримуватись правил карантину.
Детальніше про правила безпечного перебування на концерті повідомляли раніше.
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Офіційний партнер заходу – ТМ Novellina, ігристі напої якої імпортують з Італії. Організатори – Tikhonov Agency.
Ідею «концерту на колесах» вирішили впровадити, щоб підтримати прихильників, які через карантин не можуть відвідати концерти улюбленого гурту.
Автоконцерт відбудеться 29 травня о 19:00 на колишньому летовищі села Крупа, що 12 км від центру міста Луцьк.
Квитки можна купити за цим посиланням. Ціна квитка - за авто, не з людини. В одному авто дозволено перебувати не більше як 2-ом дорослим особам та 2-ом дітям до 12 років включно. Проте зауважують, існує єдиний нюанс - відвідувачі концерту мають залишатися в атомобілях та дотримуватись правил карантину.
Детальніше про правила безпечного перебування на концерті повідомляли раніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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