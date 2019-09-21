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Гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автоконцерт поблизу Луцька

Гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автоконцерт поблизу Луцька
Популярний рок-гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автомобільний концерт. Дійство відбудеться вже через тиждень поблизу Луцька.

Офіційний партнер заходу – ТМ Novellina, ігристі напої якої імпортують з Італії. Організатори – Tikhonov Agency.

Ідею «концерту на колесах» вирішили впровадити, щоб підтримати прихильників, які через карантин не можуть відвідати концерти улюбленого гурту.

Автоконцерт відбудеться 29 травня о 19:00 на колишньому летовищі села Крупа, що 12 км від центру міста Луцьк.

Квитки можна купити за цим посиланням. Ціна квитка - за авто, не з людини. В одному авто дозволено перебувати не більше як 2-ом дорослим особам та 2-ом дітям до 12 років включно. Проте зауважують, існує єдиний нюанс - відвідувачі концерту мають залишатися в атомобілях та дотримуватись правил карантину.

Детальніше про правила безпечного перебування на концерті повідомляли раніше.

Гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автоконцерт поблизу Луцька


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Теги: концерт, Крупа, Без обмежень, музика
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