Гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автоконцерт поблизу Луцька

Популярний рок-гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автомобільний концерт. Дійство відбудеться вже через тиждень поблизу Луцька.Офіційний партнер заходу –, ігристі напої якої імпортують з Італії. Організатори – Tikhonov Agency.Ідею «концерту на колесах» вирішили впровадити, щоб підтримати прихильників, які через карантин не можуть відвідати концерти улюбленого гурту.Автоконцерт відбудеться 29 травня о 19:00 на колишньому летовищі села Крупа, що 12 км від центру міста Луцьк.Квитки можна купити за цим. Ціна квитка - за авто, не з людини. В одному авто дозволено перебувати не більше як 2-ом дорослим особам та 2-ом дітям до 12 років включно. Проте зауважують, існує єдиний нюанс - відвідувачі концерту мають залишатися в атомобілях та дотримуватись правил карантину.Детальніше про правила безпечного перебування на концерті