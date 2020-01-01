Небайдужі допомагають погорільцям з Рожища грішми та їжею. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58
За три дні після пожежі у колишньому гуртожитку в місті Рожище небайдужі зібрали людям, які лишилися без даху над головою 41 тисячу гривень.
Про це розповіла Суспільному волонтерка Ірина Ющук.
Місцеві фермери діляться з погорільцями овочами.
Нагадаємо, 18 травня у місті Рожище трапилася пожежа у приміщенні колишнього гуртожитку фабрики «Динамо». Там проживали 11 сімей. Пожежу приборкували 2 години. За цей час люди втратили домівки та усе майно.
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Нині волонтерка Ірина Ющук допомагає жителям владнати справи з документами, які знищив вогонь. Жінка каже, що людям потрібен одяг, їжа та моральна підтримка.
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"Пожежа зруйнувала практично все. На даний момент проходить збір коштів на особистий рахунок заступника керівника ОСББ. Але на жаль, після трагедії всього 41 тисячу зібрали. Люди опинились в скрутній ситуації", - наголошує волонтерка
Заступниця голови ОСББ Оксана Ткачук розповіла, що житло будуватимуть на цьому ж місці, за тим самим проектом. В гуртожитку жили 33 людини, серед них семеро малолітніх дітей.
Заступниця голови ОСББ Оксана Ткачук: "Найбільше нам потрібні кошти, бо кожен крок коштує гроші. Люди розмістились по родичах. Можливо, хтось може допомогти будівництвом, може якісь будівельники, приїжджайте будь ласка, будете нам допомагати відновлювати будинки."
Нині жителі будинку продовжують розбирати стіни колишнього дому. На місці пожежі працюють переважно чоловіки.
Сьогодні, 21 травня, місцевий фермер, який не захотів називатися, привіз погорільцям овочі: мішки з морквою, буряками і капустою, які передав родинам.
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Про це розповіла Суспільному волонтерка Ірина Ющук.
Місцеві фермери діляться з погорільцями овочами.
Нагадаємо, 18 травня у місті Рожище трапилася пожежа у приміщенні колишнього гуртожитку фабрики «Динамо». Там проживали 11 сімей. Пожежу приборкували 2 години. За цей час люди втратили домівки та усе майно.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Родини погорільців із Рожища отримають матеріальну допомогу. ВІДЕО
Нині волонтерка Ірина Ющук допомагає жителям владнати справи з документами, які знищив вогонь. Жінка каже, що людям потрібен одяг, їжа та моральна підтримка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Без даху над головою залишилися 11 сімей: просять допомогти погорільцям із Рожища
"Пожежа зруйнувала практично все. На даний момент проходить збір коштів на особистий рахунок заступника керівника ОСББ. Але на жаль, після трагедії всього 41 тисячу зібрали. Люди опинились в скрутній ситуації", - наголошує волонтерка
Заступниця голови ОСББ Оксана Ткачук розповіла, що житло будуватимуть на цьому ж місці, за тим самим проектом. В гуртожитку жили 33 людини, серед них семеро малолітніх дітей.
Заступниця голови ОСББ Оксана Ткачук: "Найбільше нам потрібні кошти, бо кожен крок коштує гроші. Люди розмістились по родичах. Можливо, хтось може допомогти будівництвом, може якісь будівельники, приїжджайте будь ласка, будете нам допомагати відновлювати будинки."
Нині жителі будинку продовжують розбирати стіни колишнього дому. На місці пожежі працюють переважно чоловіки.
Сьогодні, 21 травня, місцевий фермер, який не захотів називатися, привіз погорільцям овочі: мішки з морквою, буряками і капустою, які передав родинам.
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