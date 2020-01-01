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Ще рано відкривати дитсадки, адже захворюваність росте, – медик волинської інфекційної лікарні

Ще рано відкривати дитсадки, адже захворюваність росте, – медик волинської інфекційної лікарні
На думку лікаря-ординатора обласної інфекційної лікарні Ірини Ковальової на Волині, судячи з динаміки захворювань, поки що рано відкривати дитячі садочки.

Свої міркування лікар висловила у програмі «Тема дні» на телеканалі “Суспільне. Волинь”, пише ІА "Конкурент".

“На мою особисту думку, ще рано відкривати дитячі садочки, адже захворюваність росте. Враховуючи той карантин, який встановили на першому етапі, то ми досягли гарного результату. Не було різкого спалаху, як було в інших областях та країнах. Не було піку, крива йшла по плату. За цей час мали можливість підготуватися, визначити опірні лікарні, забезпечити те, що мали. Розтягнули в часі і це мало позитивний ефект. Тому думаю, що ранувато”, – висловила думку лікар на питання про доцільність відкриття садочків.

Вона пояснила, що симптоми захворювання на коронавірусну хворобу у дітей та дорослих однакові. Відмінність у тому, що в дітей хвороба протікає легше, однак разом з тим вони є носіями вірусу.

“На жаль, Волинська область зайняла друге місце по виявленню підтверджених випадків після Чернівецької області. При тому, що діти не відвідують школу, дитячі садки, вони ізольовані. Ті, що мають прояви, знаходяться на самоізоляції. Це має велике значення. Специфічної профілактики цього захворювання немає. Тобто немає вакцинації. Основна профілактика — це обмеження контактів, дотримання гігієни”, - пояснює лікар.


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Теги: Луцьк, дитсадки, карантин
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Коментарі 1
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Якщо завтра запустять транспорт - ховайтесь! Захворюваність у рази зросте! Он у Чехії дещо скасували обмеження і що - приріст у рази пійшов! Не робіть необдуманих рішень!
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