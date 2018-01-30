На Волині у державну власність повернули землі лісового фонду вартістю 30 мільйонів





Про це повідомляє Прокуратура Волинської області на своїй сторінці у



Підставою пред’явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки з земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки із користування державного підприємства лісової галузі – “Володимир-Волинського лісомисливського господарства”.



У суді прокурори домоглися повернення цих земель у власність держави.



Наразі відповідні відомості про право власності внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.



Господарським судом Волинської області задоволено ще три таких позовних заяви прокуратури Волині про повернення у державну власність лісових ділянок загальною площею 138 гектарів. Натепер усі вони уже виконані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виконання рішення господарського суду Волинської області, яким задоволено позов прокуратури області в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Устилузької міської ради, у державну власність повернуто 33 га земель лісового фонду вартістю 30 млн грн.Про це повідомляє Прокуратура Волинської області на своїй сторінці у facebook Підставою пред’явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки з земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки із користування державного підприємства лісової галузі – “Володимир-Волинського лісомисливського господарства”.У суді прокурори домоглися повернення цих земель у власність держави.Наразі відповідні відомості про право власності внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Господарським судом Волинської області задоволено ще три таких позовних заяви прокуратури Волині про повернення у державну власність лісових ділянок загальною площею 138 гектарів. Натепер усі вони уже виконані.

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