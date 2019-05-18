22 травня – шоста річниця трагедії під Волновахою
Сьогодні, 09:31
22 травня в Україні вшановують пам'ять загиблих військових під Волновахою.
Шість років тому, 22 травня 2014 року о 04:30 диверсійна група російсько-терористичних найманців цинічно напала на блокпост українських військовослужбовців 51-ої окремої механізованої бригади, який розмістився між селами Ольгинка та Володимирівка неподалік міста Волноваха Донецької області, - йдеться на сторінці
Волинського обласного військового комісаріату.
В результаті нападу, в бою загинуло 18 військовослужбовців 51-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України, ще близько 30 були поранені. Свій останній нерівний бій прийняли військовослужбовці з Волинської, Рівненської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Вінницької областей. Наймолодшому із загиблих на той час виповнилося лише 23 роки.
Волинь ця трагедія сколихнула найбільше, адже десятеро із тих, кого позбавили життя, – уродженці міст та районів області:
1. Майор ПОЛІНКЕВИЧ Леонід Олександрович, 1984 р.н., командир 3-го батальйону, уродженець смт. Колки Маневицького р-ну.
2. Солдат ЗАРАДЮК Володимир Володимирович, 1991 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.
3. Мол. сержант ЙОВЗИК Дмитро Васильович, 1983 р.н., навідник – оператор, мобілізований житель м.Луцька.
4. Солдат МАХНОВЕЦЬ Віталій Іванович, 1981 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.
5. Солдат ПРОКОПЧУК Володимир Іванович, 1991 р.н., водій-механік, мобілізований житель м.Луцька.
6. Солдат БОНДАРУК Микола Петрович, 1991 р.н., навідник, мобілізований житель с.Заріччя Володимир-Волинського району.
7. Солдат ЛІЩУК Віталій Леонідович, 1986 р.н., навідник, мобілізований житель с.Зоря Володимир-Волинського району.
8. Старший сержант АРТЕМУК Олександр Іванович, 1977 р.н., командир відділення, мобілізований житель м.Ковель.
9. Солдат ГРИЦЮК Михайло Михайлович, 1984 р.н., розвідник, мобілізований житель с.Милятин Іваничівського району
10. Солдат ПОПОВ Павло Володимирович, 1991р.н., стрілець - помічник гранатометника, мобілізований житель м.Нововолинська.
Тож у цей травневий день вшановують пам’ять захисників, які ціною свого життя відстоювали незалежність та територіальну цілісність України.
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Шість років тому, 22 травня 2014 року о 04:30 диверсійна група російсько-терористичних найманців цинічно напала на блокпост українських військовослужбовців 51-ої окремої механізованої бригади, який розмістився між селами Ольгинка та Володимирівка неподалік міста Волноваха Донецької області, - йдеться на сторінці
Волинського обласного військового комісаріату.
В результаті нападу, в бою загинуло 18 військовослужбовців 51-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України, ще близько 30 були поранені. Свій останній нерівний бій прийняли військовослужбовці з Волинської, Рівненської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Вінницької областей. Наймолодшому із загиблих на той час виповнилося лише 23 роки.
Волинь ця трагедія сколихнула найбільше, адже десятеро із тих, кого позбавили життя, – уродженці міст та районів області:
1. Майор ПОЛІНКЕВИЧ Леонід Олександрович, 1984 р.н., командир 3-го батальйону, уродженець смт. Колки Маневицького р-ну.
2. Солдат ЗАРАДЮК Володимир Володимирович, 1991 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.
3. Мол. сержант ЙОВЗИК Дмитро Васильович, 1983 р.н., навідник – оператор, мобілізований житель м.Луцька.
4. Солдат МАХНОВЕЦЬ Віталій Іванович, 1981 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.
5. Солдат ПРОКОПЧУК Володимир Іванович, 1991 р.н., водій-механік, мобілізований житель м.Луцька.
6. Солдат БОНДАРУК Микола Петрович, 1991 р.н., навідник, мобілізований житель с.Заріччя Володимир-Волинського району.
7. Солдат ЛІЩУК Віталій Леонідович, 1986 р.н., навідник, мобілізований житель с.Зоря Володимир-Волинського району.
8. Старший сержант АРТЕМУК Олександр Іванович, 1977 р.н., командир відділення, мобілізований житель м.Ковель.
9. Солдат ГРИЦЮК Михайло Михайлович, 1984 р.н., розвідник, мобілізований житель с.Милятин Іваничівського району
10. Солдат ПОПОВ Павло Володимирович, 1991р.н., стрілець - помічник гранатометника, мобілізований житель м.Нововолинська.
Тож у цей травневий день вшановують пам’ять захисників, які ціною свого життя відстоювали незалежність та територіальну цілісність України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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