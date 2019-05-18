22 травня – шоста річниця трагедії під Волновахою

22 травня в Україні вшановують пам'ять загиблих військових під Волновахою.Шість років тому, 22 травня 2014 року о 04:30 диверсійна група російсько-терористичних найманців цинічно напала на блокпост українських військовослужбовців 51-ої окремої механізованої бригади, який розмістився між селами Ольгинка та Володимирівка неподалік міста Волноваха Донецької області, - йдеться на сторінціВолинського обласного військового комісаріату.В результаті нападу, в бою загинуло 18 військовослужбовців 51-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України, ще близько 30 були поранені. Свій останній нерівний бій прийняли військовослужбовці з Волинської, Рівненської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Вінницької областей. Наймолодшому із загиблих на той час виповнилося лише 23 роки.Волинь ця трагедія сколихнула найбільше, адже десятеро із тих, кого позбавили життя, – уродженці міст та районів області:1. Майор, 1984 р.н., командир 3-го батальйону, уродженець смт. Колки Маневицького р-ну.2. Солдат, 1991 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.3. Мол. сержант, 1983 р.н., навідник – оператор, мобілізований житель м.Луцька.4. Солдат, 1981 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.5. Солдат, 1991 р.н., водій-механік, мобілізований житель м.Луцька.6. Солдат, 1991 р.н., навідник, мобілізований житель с.Заріччя Володимир-Волинського району.7. Солдат, 1986 р.н., навідник, мобілізований житель с.Зоря Володимир-Волинського району.8. Старший сержант, 1977 р.н., командир відділення, мобілізований житель м.Ковель.9. Солдат, 1984 р.н., розвідник, мобілізований житель с.Милятин Іваничівського району10. Солдат, 1991р.н., стрілець - помічник гранатометника, мобілізований житель м.Нововолинська.Тож у цей травневий день вшановують пам’ять захисників, які ціною свого життя відстоювали незалежність та територіальну цілісність України.