У Ковельському районі в аварії загинув 25-річний хлопець





Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу, 25-річний житель цього ж району, загинув, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Поліція з’ясовує усі обставини ДТП, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно.



Триває слідство.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі сполученням «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», неподалік селища Голоби Ковельського району, Peugeot Expert злетів у кювет та врізався у дерево.Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу, 25-річний житель цього ж району, загинув, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Поліція з’ясовує усі обставини ДТП, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно.Триває слідство.

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