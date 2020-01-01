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У Ковельському районі в аварії загинув 25-річний хлопець

У Ковельському районі в аварії загинув 25-річний хлопець
На автодорозі сполученням «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», неподалік селища Голоби Ковельського району, Peugeot Expert злетів у кювет та врізався у дерево.

Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу, 25-річний житель цього ж району, загинув, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліція з’ясовує усі обставини ДТП, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно.

Триває слідство.






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Теги: аварія, загибель
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