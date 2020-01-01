Показали заворожуючі світлини польотів севастопольсько-волинських соколів
Сьогодні, 03:18
У мережі з'явилися фото польотів винищувачів 204-ї БрТА, які базуються у Луцьку.
Світлини опублікували на сторінці Організації волинських авіалюбителів у фейсбуці.
"Захід сонця на Луцькому військовому аеродромі та навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ (двомісна навчально-бойова модифікація, так звана "спарка") зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна заходить на посадку на його фоні після виконання планового навчально-тренувального польоту під час однієї з планових навчальних льотних змін у даній бригаді в лютому цього року", - йдеться у дописі.
Автор фотографій - волинський авіалюбитель Сергій Коберник.
Також на сторінці повідомили, що на Луцькому військовому аеродромі відбуватиметься нічний розліт севастопольсько-волинських соколів у рамках планової навчальної льотної зміни.
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Світлини опублікували на сторінці Організації волинських авіалюбителів у фейсбуці.
"Захід сонця на Луцькому військовому аеродромі та навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ (двомісна навчально-бойова модифікація, так звана "спарка") зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна заходить на посадку на його фоні після виконання планового навчально-тренувального польоту під час однієї з планових навчальних льотних змін у даній бригаді в лютому цього року", - йдеться у дописі.
Автор фотографій - волинський авіалюбитель Сергій Коберник.
Також на сторінці повідомили, що на Луцькому військовому аеродромі відбуватиметься нічний розліт севастопольсько-волинських соколів у рамках планової навчальної льотної зміни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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