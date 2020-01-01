Показали заворожуючі світлини польотів севастопольсько-волинських соколів

У мережі з'явилися фото польотів винищувачів 204-ї БрТА, які базуються у Луцьку.Світлини опублікували на сторінці Організації волинських авіалюбителів у фейсбуці."Захід сонця на Луцькому військовому аеродромі та навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ (двомісна навчально-бойова модифікація, так звана "спарка") зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна заходить на посадку на його фоні після виконання планового навчально-тренувального польоту під час однієї з планових навчальних льотних змін у даній бригаді в лютому цього року", - йдеться у дописі.Автор фотографій - волинський авіалюбитель Сергій Коберник.Також на сторінці повідомили, що на Луцькому військовому аеродромі відбуватиметься нічний розліт севастопольсько-волинських соколів у рамках планової навчальної льотної зміни.