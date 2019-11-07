На Волині шукають директора для краєзнавчого музею





Про це інформує



Найменування і місцезнаходження закладу: комунальний заклад «Ківерцівський краєзнавчий музей», 45200, Волинська область, місто Ківерці, вулиця Незалежності, 24.



Прийом документів розпочинається 20 травня 2020 року.



Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано не пізніше 19 червня 2020 року.



Умови конкурсу визначені Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення посад керівників комунальних закладів культури Ківерцівської міської обʼєднаної територіальної громади, затверджений рішенням Ківерцівської міської ради від 21.02.2020 року №14/2 та розміщеним на офіційному сайті Ківерцівської міської ради.



Документи будуть прийматися до 22 червня 2020 року 17 години 00 хвилин.



Керівником комунального закладу “Ківерцівський краєзнавчий музей” може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.



Особа, яка бере участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу “Ківерцівський краєзнавчий музей”, до 22 червня 2020 подає такі документи:



- заява про участь у конкурсі на посаду комунального закладу “Ківерцівський краєзнавчий музей” з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.



Зазначені документи надсилаються на поштову (електронну) адресу гуманітарного відділу Ківерцівської міської ради (



Особа яка претендує на посаду керівника комунального закладу “Ківерцівський краєзнавчий музей” може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.



Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.



Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу «Ківерцівський краєзнавчий музей» особа, яка:



- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім'ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме гуманітарного відділу Ківерцівської міської ради (далі – орган управління) та Ківерцівської міської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради повідомляє про оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Ківерцівський краєзнавчий музей» із 20 травня 2020 року.Про це інформує Район.Ківерці Найменування і місцезнаходження закладу: комунальний заклад «Ківерцівський краєзнавчий музей», 45200, Волинська область, місто Ківерці, вулиця Незалежності, 24.Прийом документів розпочинається 20 травня 2020 року.Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано не пізніше 19 червня 2020 року.Умови конкурсу визначені Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення посад керівників комунальних закладів культури Ківерцівської міської обʼєднаної територіальної громади, затверджений рішенням Ківерцівської міської ради від 21.02.2020 року №14/2 та розміщеним на офіційному сайті Ківерцівської міської ради.Документи будуть прийматися до 22 червня 2020 року 17 години 00 хвилин.Керівником комунального закладу “Ківерцівський краєзнавчий музей” може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.Особа, яка бере участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу “Ківерцівський краєзнавчий музей”, до 22 червня 2020 подає такі документи:- заява про участь у конкурсі на посаду комунального закладу “Ківерцівський краєзнавчий музей” з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;- два рекомендаційні листи довільної форми;- мотиваційний лист довільної форми.Зазначені документи надсилаються на поштову (електронну) адресу гуманітарного відділу Ківерцівської міської ради ( [email protected] ) або подаються особисто за адресою: 45200, Волинська область, м.Ківерці, вул.Киричука, 1, кабінет гуманітарного відділу Ківерцівської міської ради.Особа яка претендує на посаду керівника комунального закладу “Ківерцівський краєзнавчий музей” може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу «Ківерцівський краєзнавчий музей» особа, яка:- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;- є близькою особою або членом сім'ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме гуманітарного відділу Ківерцівської міської ради (далі – орган управління) та Ківерцівської міської ради.

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