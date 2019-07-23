вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО

Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО
На об’єкті реконструкції км 447+638 – км 451+000 автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін), що на Ковельщині, підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" приступило до нового етапу робіт – влаштування нижнього шару дорожнього одягу з крупнозернистої пористої асфальтобетонної суміші завтовшки 8 см.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Окрім того, на правому проїзді цієї ділянки дороги М-07 тривають земляні роботи для поширення проїзної частини, роботи з влаштовування щебенево-піщаної суміші на вже розширеній частині, а поверх неї – укладання вирівнюючого шару з чорного щебеню.

Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО
Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО
Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО
Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО
Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО
Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога, ремонт, Київ, Ковель, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 13:50
Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО
Сьогодні, 13:21
У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу
Сьогодні, 12:49
В аварії у Луцьку травмувалась велосипедистка
Сьогодні, 12:27
У Луцьку продезінфікували приміщення ЦНАПу
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» відновили рух На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» відновили рух
23 липень, 2019, 15:55
«Вже не одна людина зламала ногу» – у Ковелі просять відремонтувати дорогу. ФОТО «Вже не одна людина зламала ногу» – у Ковелі просять відремонтувати дорогу. ФОТО
20 травень, 2019, 08:11
В місті на Волині запланували відремонтувати доріг на 30 мільйонів гривень В місті на Волині запланували відремонтувати доріг на 30 мільйонів гривень
04 січень, 2019, 01:20
У Києві провалилася частина мосту. ФОТО У Києві провалилася частина мосту. ФОТО
16 листопад, 2018, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 13:50
 0
Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО
Сьогодні, 13:21
 0
У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу
Сьогодні, 12:49
 0
В аварії у Луцьку травмувалась велосипедистка
Сьогодні, 12:27
 0
У Луцьку продезінфікували приміщення ЦНАПу
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8