Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО





Про це інформує



Окрім того, на правому проїзді цієї ділянки дороги М-07 тривають земляні роботи для поширення проїзної частини, роботи з влаштовування щебенево-піщаної суміші на вже розширеній частині, а поверх неї – укладання вирівнюючого шару з чорного щебеню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На об’єкті реконструкції км 447+638 – км 451+000 автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін), що на Ковельщині, підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" приступило до нового етапу робіт – влаштування нижнього шару дорожнього одягу з крупнозернистої пористої асфальтобетонної суміші завтовшки 8 см.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області Окрім того, на правому проїзді цієї ділянки дороги М-07 тривають земляні роботи для поширення проїзної частини, роботи з влаштовування щебенево-піщаної суміші на вже розширеній частині, а поверх неї – укладання вирівнюючого шару з чорного щебеню.

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