Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО
Сьогодні, 13:21
На об’єкті реконструкції км 447+638 – км 451+000 автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін), що на Ковельщині, підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" приступило до нового етапу робіт – влаштування нижнього шару дорожнього одягу з крупнозернистої пористої асфальтобетонної суміші завтовшки 8 см.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Окрім того, на правому проїзді цієї ділянки дороги М-07 тривають земляні роботи для поширення проїзної частини, роботи з влаштовування щебенево-піщаної суміші на вже розширеній частині, а поверх неї – укладання вирівнюючого шару з чорного щебеню.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Окрім того, на правому проїзді цієї ділянки дороги М-07 тривають земляні роботи для поширення проїзної частини, роботи з влаштовування щебенево-піщаної суміші на вже розширеній частині, а поверх неї – укладання вирівнюючого шару з чорного щебеню.
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