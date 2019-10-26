Лучани звинувачують керівника одразу кількох луцьких ОСББ у махінаціях з документами та грошима. ВІДЕО





Як працює така схема жуналісти



Мешканці луцької багатоповерхівки на вулиці Володимирській, 107 минулого літа проголосували за те, аби змінити голову ОСББ. Їхнім будинком керував не тутешній житель – Георгій Давидюк.



“Гроші йшли не за призначення. Пан Давидюк знімає офіс і гроші з нашого будинку йшли на його офіс”, – розповідає мешканка цього будинку Світлана.



Але про махінації мешканці дізналися постфактум. Бо переобирали управителя з іншої причини. Кажуть, виходила надто висока ціна за встановлення індивідуального теплового пункту. Кредит за ІТП мешканці уже виплатили, а за розрахунками колишнього голови ОСББ мали сплачувати аж до 2021 року. Крім цього, залишилось багато питань до переданої їм документації.



“Коли ми зараз проводимо ремонти, то ми вказуємо квартиру, що саме було проведено, ми скликаємо раду правління, все-все затверджуємо, а коли був Давидюк, то такого не було”, – ділиться Світлана.



“Колізей+”, що на вулиці Кравчука, це ще одне ОСББ, яке колись очолював Давидюк. Нинішня голова об’єднаня Олена Гнатюк каже: уже два з половиною роки пройшло з того часу, як від імені ОСББ подали заяву в поліцію на її попередника Георгія Давидюка. Чоловік не повертає їм документи.



Об’єднань, які відмовились від послуг Георгія Давидюка, згідно з даними відкритих реєстрів – 8. Усі вони в різних частинах міста. І в усіх причина на те одна – плутанина з документами та фінансами. Про деякі скандальні прощання з цим головою ОСББ уже писали місцеві ЗМІ.



Та незважаючи на те, що зараз Георгій Давидюк попрощався з вісьмома своїми дітищами, під його керівництвом залишається ще 16 у різних частинах міста. До нас звернулися мешканці кількох із них. Люди скаржаться, що Давидюк часто приймає рішення без їхньої згоди та розпоряджається грошима об’єднання на свій розсуд.



Спочатку вони були готові говорити про це на камеру, але у день знімання передумали. Дехто зізнався, що отримав погрози.



Не на камеру про свого голову ОСББ Георгія Давидюка говорять і в інших будинках. Наприклад у квартирах, що розташовані на центральній пішохідній вулиці Луцька – Лесі Українки, 10 та 12.



Новобудова на вулиці Єршова – ще одне з дітищ Давидюка. Її здали в експлуатацію минулого року. Вісім місяців тому мешканці не знали один одного і між собою не могли обрати голову ОСББ, тому прислухались до поради забудовника. Керівником їхнього об’єднання став той самий Георгій Давидюк. Перші кілька місяців його робота не викликала жодних претензій, але це тривало не довго.



Спочатку скидалися на автоматичні ворота, потім з’ясувалось, що їх не встановлять через те, що тими грішми потрібно розплачуватись за електрику. Щоправда кошторису мешканцям не показали. Далі Георгій Давидюк припинив платити охороні, мовляв, грошей бракує. З цієї ж причини вимкнули і зовнішнє освітлення будинку. Хоча щомісяця платіжки приходять не малі – 7 гривень за квадратний метр. Виходить, що за найменшу в будинку квартиру доводиться платити 370 гривень. От і питання мешканців: куди зникають гроші.



За словами Юлії Сабатюк, яка консультує ОСББ у Луцьку потрібно уважно прописувати статус об’єднань. Розуміти, якими правами наділієш того чи того керівника. Якщо важко визначитись з головою ОСББ, то при міській раді є спеціальний відділ, що може проконсультувати. Але призначена людина як управитель будинку повинна мати обмежені права.



А зараз про ще один цікавий факт із біографії Георгія Давидюка. Виявляється, фірма, яку, згідно з даними єдиного державного реєстру, він очолює вже близько 10 років, винна сотні тисяч гривень “Луцьктеплу” і досі в боргах перед будівельною компанією з Рівного.



Аби розібратися у ситуаціях з ОСББ і з боргами Луцьких комунальних систем, ми спробували домовитись із Георгієм Давидюком про коментар. Але…



“Я не хочу з вами зустрічатися і забудьте цей телефон. Ви мене почули? До побачення”, – так прокоментував ситуацію сам Давидюк.



Деталі – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як можна заробити на ОСББ не малі гроші? Виявляється дуже просто. Достатньо його очолити.Як працює така схема жуналісти 12 каналу розказали на прикладі луцького управителя.Мешканці луцької багатоповерхівки на вулиці Володимирській, 107 минулого літа проголосували за те, аби змінити голову ОСББ. Їхнім будинком керував не тутешній житель –“Гроші йшли не за призначення. Пан Давидюк знімає офіс і гроші з нашого будинку йшли на його офіс”, – розповідає мешканка цього будинкуАле про махінації мешканці дізналися постфактум. Бо переобирали управителя з іншої причини. Кажуть, виходила надто висока ціна за встановлення індивідуального теплового пункту. Кредит за ІТП мешканці уже виплатили, а за розрахунками колишнього голови ОСББ мали сплачувати аж до 2021 року. Крім цього, залишилось багато питань до переданої їм документації.“Коли ми зараз проводимо ремонти, то ми вказуємо квартиру, що саме було проведено, ми скликаємо раду правління, все-все затверджуємо, а коли був Давидюк, то такого не було”, – ділиться Світлана.“Колізей+”, що на вулиці Кравчука, це ще одне ОСББ, яке колись очолював Давидюк. Нинішня голова об’єднанякаже: уже два з половиною роки пройшло з того часу, як від імені ОСББ подали заяву в поліцію на її попередника Георгія Давидюка. Чоловік не повертає їм документи.Об’єднань, які відмовились від послуг Георгія Давидюка, згідно з даними відкритих реєстрів – 8. Усі вони в різних частинах міста. І в усіх причина на те одна – плутанина з документами та фінансами. Про деякі скандальні прощання з цим головою ОСББ уже писали місцеві ЗМІ.Та незважаючи на те, що зараз Георгій Давидюк попрощався з вісьмома своїми дітищами, під його керівництвом залишається ще 16 у різних частинах міста. До нас звернулися мешканці кількох із них. Люди скаржаться, що Давидюк часто приймає рішення без їхньої згоди та розпоряджається грошима об’єднання на свій розсуд.Спочатку вони були готові говорити про це на камеру, але у день знімання передумали. Дехто зізнався, що отримав погрози.Не на камеру про свого голову ОСББ Георгія Давидюка говорять і в інших будинках. Наприклад у квартирах, що розташовані на центральній пішохідній вулиці Луцька – Лесі Українки, 10 та 12.Новобудова на вулиці Єршова – ще одне з дітищ Давидюка. Її здали в експлуатацію минулого року. Вісім місяців тому мешканці не знали один одного і між собою не могли обрати голову ОСББ, тому прислухались до поради забудовника. Керівником їхнього об’єднання став той самий Георгій Давидюк. Перші кілька місяців його робота не викликала жодних претензій, але це тривало не довго.Спочатку скидалися на автоматичні ворота, потім з’ясувалось, що їх не встановлять через те, що тими грішми потрібно розплачуватись за електрику. Щоправда кошторису мешканцям не показали. Далі Георгій Давидюк припинив платити охороні, мовляв, грошей бракує. З цієї ж причини вимкнули і зовнішнє освітлення будинку. Хоча щомісяця платіжки приходять не малі – 7 гривень за квадратний метр. Виходить, що за найменшу в будинку квартиру доводиться платити 370 гривень. От і питання мешканців: куди зникають гроші.За словами, яка консультує ОСББ у Луцьку потрібно уважно прописувати статус об’єднань. Розуміти, якими правами наділієш того чи того керівника. Якщо важко визначитись з головою ОСББ, то при міській раді є спеціальний відділ, що може проконсультувати. Але призначена людина як управитель будинку повинна мати обмежені права.А зараз про ще один цікавий факт із біографії Георгія Давидюка. Виявляється, фірма, яку, згідно з даними єдиного державного реєстру, він очолює вже близько 10 років, винна сотні тисяч гривень “Луцьктеплу” і досі в боргах перед будівельною компанією з Рівного.Аби розібратися у ситуаціях з ОСББ і з боргами Луцьких комунальних систем, ми спробували домовитись із Георгієм Давидюком про коментар. Але…“Я не хочу з вами зустрічатися і забудьте цей телефон. Ви мене почули? До побачення”, – так прокоментував ситуацію сам Давидюк.Деталі – у відео.

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