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Суд оштрафував чиновника ковельської мерії

Суд оштрафував чиновника ковельської мерії
Ковельський суд притягнув до адміністративної відповідальності начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськвиконкому.

Про це інформує Ковель медіа.

Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області направило до суду справу про притягнення до адміністративної відповідальності начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконкому Ковельської міської ради Андрія Стернічука за порушення законодавства про закупівлю.

Вищезгадане управління не оприлюднило інформацію про закупівлі, відповідно до законодавства, зокрема при здійсненні закупівель товарів і послуг на суму, що дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, без використання електронної системи закупівель протягом лютого-грудня 2019 року. Загалом же не було оприлюднено звіти про шістдесят вісім укладених договорів.

Вина чиновника у вчиненні даного правопорушення доведена матеріалами справи, зокрема копією акта планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, іншими документами.

«Накладаючи адміністративне стягнення, суддя враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують відповідальність (щире розуміння своєї провини)», – йдеться у постанові суду.

Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк постановив накласти на Андрія Стернічука адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень та стягнути з нього в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень 40 копійок.

У суді також розглядається аналогічна справа про притягнення до адміністративної відповідальності головного спеціаліста відділу комунального господарства Олександра Кіндера.

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Теги: суд, закупівлі, штраф, Ковель, міська рада
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