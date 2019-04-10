Суд оштрафував чиновника ковельської мерії





Про це інформує



Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області направило до суду справу про притягнення до адміністративної відповідальності начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконкому Ковельської міської ради Андрія Стернічука за порушення законодавства про закупівлю.



Вищезгадане управління не оприлюднило інформацію про закупівлі, відповідно до законодавства, зокрема при здійсненні закупівель товарів і послуг на суму, що дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, без використання електронної системи закупівель протягом лютого-грудня 2019 року. Загалом же не було оприлюднено звіти про шістдесят вісім укладених договорів.



Вина чиновника у вчиненні даного правопорушення доведена матеріалами справи, зокрема копією акта планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, іншими документами.



«Накладаючи адміністративне стягнення, суддя враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують відповідальність (щире розуміння своєї провини)», – йдеться у постанові суду.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк постановив накласти на Андрія Стернічука адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень та стягнути з нього в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень 40 копійок.



У суді також розглядається аналогічна справа про притягнення до адміністративної відповідальності головного спеціаліста відділу комунального господарства Олександра Кіндера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський суд притягнув до адміністративної відповідальності начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськвиконкому.Про це інформує Ковель медіа Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області направило до суду справу про притягнення до адміністративної відповідальності начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконкому Ковельської міської ради Андрія Стернічука за порушення законодавства про закупівлю.Вищезгадане управління не оприлюднило інформацію про закупівлі, відповідно до законодавства, зокрема при здійсненні закупівель товарів і послуг на суму, що дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, без використання електронної системи закупівель протягом лютого-грудня 2019 року. Загалом же не було оприлюднено звіти про шістдесят вісім укладених договорів.Вина чиновника у вчиненні даного правопорушення доведена матеріалами справи, зокрема копією акта планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, іншими документами.«Накладаючи адміністративне стягнення, суддя враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують відповідальність (щире розуміння своєї провини)», – йдеться у постанові суду.Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк постановив накласти на Андрія Стернічука адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень та стягнути з нього в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень 40 копійок.У суді також розглядається аналогічна справа про притягнення до адміністративної відповідальності головного спеціаліста відділу комунального господарства Олександра Кіндера.

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