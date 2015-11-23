вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин розповів, як разом з кібер-командою здобув Україні перемогу в світовому чемпіонаті з шахів

Лучанин розповів, як разом з кібер-командою здобув Україні перемогу в світовому чемпіонаті з шахів
Лучанин Михайло Зданевич у кібер-команді Team Ukraine долучився до перемоги на чемпіоні Світової Ліги 2020 року з гри у шахи. Команда України вчетверте стала чемпіоном Світової Ліги із кібер-шахів.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Луцький шахіст розповідає: онлайн змагання відбувалося у два кола. В першому українська команда програла росіянам, у другому здобула перемогу. Наступний матч в команди з філіппінськими шахістами.

"Загалом Україна перемогла з розгромним рахунком, фактично вдвічі усі три типи гри ми перемогли. Гросмейстери зверху можуть набрати багато очок, але, якщо хвіст потягне на дно, то програє уся команда. Тому тут залежить від кожного учасника".

У шахи Михайло Зданевич грає з дитинства. Каже: з шостого класу влаштовували шкільні турніри. Чоловік досі зберігає зошит з тодішніми записами вдалих ходів та комбінацій.

Шахіст каже, що долучитися до кібер-змагань може кожен, для цього потрібно зареєструватися на платформі для гри в шахи та здобути рейтинг. Михайло розповів, що в інтернеті можна зустріти навіть шахового гросмейстера та випробувати власні сили з професіоналами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чемпіонат, шахи, Михайло Зданевич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин розповів, як разом з кібер-командою здобув Україні перемогу в світовому чемпіонаті з шахів
Сьогодні, 08:19
Повідомили, коли у селі на Волині відкриють нову амбулаторію
Сьогодні, 07:38
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
Сьогодні, 06:15
На Волині запланували капітальний ремонт кількох автомобільних мостів
Сьогодні, 05:32
У Луцькраді визначили, хто буде організовувати та проводити закупівлі
Сьогодні, 04:27
Схожі новини
Жіноча збірна України з шахів стали срібними призерами чемпіонату Європи-2015 Жіноча збірна України з шахів стали срібними призерами чемпіонату Європи-2015
23 листопад, 2015, 01:35
Жіноча збірна України з шахів стали срібними призерами чемпіонату Європи-2015 Жіноча збірна України з шахів стали срібними призерами чемпіонату Європи-2015
22 листопад, 2015, 01:35
У Луцьку проведуть відкритий чемпіонат з шахів У Луцьку проведуть відкритий чемпіонат з шахів
16 липень, 2015, 15:24
Луцька шахістка - бронзова призерка Луцька шахістка - бронзова призерка
14 липень, 2015, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
23 травень, 13:50
 1
Лучанин розповів, як разом з кібер-командою здобув Україні перемогу в світовому чемпіонаті з шахів
Сьогодні, 08:19
 0
Повідомили, коли у селі на Волині відкриють нову амбулаторію
Сьогодні, 07:38
 0
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
Сьогодні, 06:15
 0
На Волині запланували капітальний ремонт кількох автомобільних мостів
Сьогодні, 05:32
 0
Медіа
відео
1/8