Лучанин розповів, як разом з кібер-командою здобув Україні перемогу в світовому чемпіонаті з шахів

Михайло Зданевич у кібер-команді Team Ukraine долучився до перемоги на чемпіоні Світової Ліги 2020 року з гри у шахи. Команда України вчетверте стала чемпіоном Світової Ліги із кібер-шахів.



Про це йдеться в сюжеті



Луцький шахіст розповідає: онлайн змагання відбувалося у два кола. В першому українська команда програла росіянам, у другому здобула перемогу. Наступний матч в команди з філіппінськими шахістами.



"Загалом Україна перемогла з розгромним рахунком, фактично вдвічі усі три типи гри ми перемогли. Гросмейстери зверху можуть набрати багато очок, але, якщо хвіст потягне на дно, то програє уся команда. Тому тут залежить від кожного учасника".



У шахи Михайло Зданевич грає з дитинства. Каже: з шостого класу влаштовували шкільні турніри. Чоловік досі зберігає зошит з тодішніми записами вдалих ходів та комбінацій.



Шахіст каже, що долучитися до кібер-змагань може кожен, для цього потрібно зареєструватися на платформі для гри в шахи та здобути рейтинг. Михайло розповів, що в інтернеті можна зустріти навіть шахового гросмейстера та випробувати власні сили з професіоналами.





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