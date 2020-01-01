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Підприємець придбав безконтактні термометри для психлікарні в Олиці. ФОТО

Підприємець придбав безконтактні термометри для психлікарні в Олиці. ФОТО
Підприємець із Олики Павло Давидюк передав психлікарні, де зафіксували спалах коронавірусу, безконтактні термометри.

Про це ідеться на фейсбук-сторінці підприємства «Фелікс АГРО» пише Район.Ківерці.

«Не залишаймось осторонь проблем, що є у нашому селищі. До нас звернувся медперсонал Волинської обласної психіатричної лікарні смт Олика з проханням допомогти з придбанням безконтактних термометрів для вимірювання температури пацієнтам лікарні, адже щоб провести цю процедуру усім пацієнтам одного відділення ртутним термометром, потрібно затратити більше, ніж одну годину часу (а зважаючи на зафіксовані випадки зараження вірусом, це стає дуже небезпечно).

Як виявилось, знайти дані апарати в час пандемії Covid 19 дуже складно, але нам вдалося це зробити. Тож 17 і 19 відділення лікарні отримали те, що їм нагально необхідно. Сподіваємося, що це хоч трішки полегшить вашу роботу у цей надзвичайно складний для нас усіх час! Маємо надію на те, що швидко ми цю недугу переможемо!» – ідеться в дописі.

Підприємець придбав безконтактні термометри для психлікарні в Олиці. ФОТО
Підприємець придбав безконтактні термометри для психлікарні в Олиці. ФОТО
Підприємець придбав безконтактні термометри для психлікарні в Олиці. ФОТО

Підприємство уже не вперше допомагає лікарні. Зокрема, на початку травня вони передали дезінфікуючі засоби та захисні екрани обличчя для медпрацівників.

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Теги: Олика, психлікарня, термометр, підприємець
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