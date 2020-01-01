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24 травня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 травня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодн світ відзначає Всесвітній день шизофренії, Всесвітній день відеоігор, Європейський день парків та Міжнародний день тіари.

24 травня православна церква вшановує пам'ять просвітителів Кирила і Мефодія. Цей день також називають Мефодієвим, або Мокія мокрого, - пише УНІАН.

Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Вважається, що сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.

Сьогодні не можна працювати в полі, бо тоді град поб'є всі посіви. Не варто починати нові справи, краще закінчити старі. Також не варто ризикувати з великими покупками.

День відмінно підходить для розриву стосунків, але не для любові.

Прикмети на 24 травня

- на Мокія мокро - літо буде дощовим;
- туманно і схід сонця багряний - чекайте грозового літа;
- дощ - ще сорок днів будуть дощовими;
- жарко і сухо - до посушливого літа.

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Теги: 24 травня, прикмети
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Всесвітній день шизофренії повинен в Україні бути державним.))
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