У «ПортCity» відкриють перший на Волині заклад відомої мережі швидкого харчування*



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Фаст-фуд «Merci» — це ваша чудова можливість смачно і водночас швидко харчуватися поживною, якісною їжею.

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Обирайте «Merci» і насолоджуйтеся неперевершеними стравами впродовж клопіткого, зайнятого дня.

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У «Merci» Ви можете замовити з собою:

- каву та смачну їжу «з собою»;

- салати та багети;

- їжу швидкого приготування — смачні французькі хот-доги та італійські паніні;

- гарячі та прохолодні напої;

- десерти та випічку.





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