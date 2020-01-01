У «ПортCity» відкриють перший на Волині заклад відомої мережі швидкого харчування*
Сьогодні, 17:24
На 2-му поверсі ТРЦ ПортCity вже готовий зустрічати друзів перший у Волинській області заклад мережі швидкого харчування "Merci".
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Фаст-фуд «Merci» — це ваша чудова можливість смачно і водночас швидко харчуватися поживною, якісною їжею.
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Обирайте «Merci» і насолоджуйтеся неперевершеними стравами впродовж клопіткого, зайнятого дня.
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У «Merci» Ви можете замовити з собою:
- каву та смачну їжу «з собою»;
- салати та багети;
- їжу швидкого приготування — смачні французькі хот-доги та італійські паніні;
- гарячі та прохолодні напої;
- десерти та випічку.
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⠀
Фаст-фуд «Merci» — це ваша чудова можливість смачно і водночас швидко харчуватися поживною, якісною їжею.
⠀
Обирайте «Merci» і насолоджуйтеся неперевершеними стравами впродовж клопіткого, зайнятого дня.
⠀
У «Merci» Ви можете замовити з собою:
- каву та смачну їжу «з собою»;
- салати та багети;
- їжу швидкого приготування — смачні французькі хот-доги та італійські паніні;
- гарячі та прохолодні напої;
- десерти та випічку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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