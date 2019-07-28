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Для школи на Волині хочуть придбати автобус

Для школи на Волині хочуть придбати автобус
Відбулося засідання постійної комісії Рожищенської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та податкової діяльності.

Про це повідомили на сайті Рожищенської районної ради.

З метою перерозподілу коштів районного бюджету на співфінансування закупівлі шкільного автобуса для загальноосвітньої школи I-III ступенів села Топільне та надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок пожежі житлового приміщення по вулиці Сухарева в місті Рожище на порядок денний постійної комісії винесли проєкт рішення районної ради, яким передбачають внесення змін до районного бюджету на 2020 рік.

Після детального обговорення депутати рекомендували сесії районної ради розглянути це питання на позачерговому засіданні та внести зміни до головного фінансового документа району.

21 травня на сесії районної ради збільшили призначення міжбюджетних трансфертів обласному бюджету в сумі 608 000 гривень для придбання шкільного автобуса на умовах співфінансування.

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Теги: автобус, школа, Топільне
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