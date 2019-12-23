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У Луцькому районі розбився молодий чоловік. ОНОВЛЕНО

У Луцькому районі розбився молодий чоловік. ОНОВЛЕНО
На трасі Луцьк–Торчин неподалік села Шепель 25 травня розбився 33-річний водій.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію.

Розповіли, що поліцейські, прибувши за вказаною адресою та оглянувши місце події, виявили автомобіль перевернутий автомобіль Renault Scenic. Неподалік автівки без явних ознак життя знайшли тіло чоловіка. Ним виявився громадянин України 1987 року народження.

На місці події працювала «швидка» з селища Торчин, лікар.

Слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції встановлює обставини трагедії.

За інформацією ГУНП у Волинській області, автопригода трапилася сьогодні, 25 травня, приблизно о 5-ій годині ранку. За кермом авто перебував 33-річний житель Ківерцівського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет.

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Теги: аварія, загибель, Торчин, Шепель, Луцьк
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