У Луцькому районі розбився молодий чоловік. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію.



Розповіли, що поліцейські, прибувши за вказаною адресою та оглянувши місце події, виявили автомобіль перевернутий автомобіль Renault Scenic. Неподалік автівки без явних ознак життя знайшли тіло чоловіка. Ним виявився громадянин України 1987 року народження.



На місці події працювала «швидка» з селища Торчин, лікар.



Слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції встановлює обставини трагедії.



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