Допомога від нардепа Степана Івахіва: у волинських лікарнях з’явилися такі ж апарати ШВЛ, як в найкращих клініках Ізраїлю. ФОТО

На Волині, як і в країні в цілому, існує брак апаратів штучної вентиляції легень. Ці дороговартісні прилади є незамінними для лікування пацієнтів у тяжкому стані. Наявні в медустановах апарати – переважно застарілі, тому не можуть повною мірою виконувати необхідні функції. Брак коштів змушує медиків звертатися за допомогою, позаяк фінансування лікарень не вистачає на те, аби забезпечити базові медичні потреби та гарантувати пацієнтам необхідний рівень лікування.Фонд «Патріоти Волині» за дорученням народного депутата Українивкотре долучився до боротьби проти COVID-19 та передав волинським лікарням апарати ШВЛ австралійського виробника ResMed, Astral 100, аби замінити старе реанімаційне обладнання на сучасне і дієве.Зокрема, Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання, у п'ятницю, 22 травня, отримало апарат штучної вентиляції легень експертного класу. Такими обладнані провідні медичні клініки Ізраїлю.Фонд придбав також додаткове обладнання для повної комплектації апаратів: монітори, оксиметри та капнограф. Це обладнання дозволить врятувати життя складних пацієнтів, хворих не тільки на коронавірус.Завідувачка відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапіїкаже, що у період пандемії у світі такий подарунок для волинської лікарні – надзвичайно важливий, ба більше, апаратів такого класу Ковельське МТМО до того не мало.«У нас було всього 12 апаратів штучної вентиляції легень, були як для дорослих, так і для дітей, новий прилад підходить усім. Цей апарат експертного класу – портативний, мобільний,зручний і легкий у використанні, до того ж його можна використовувати, як транспортний варіант», – каже Тетяна Приходько.Особливість цього приладу полягає в тому, що він може підлаштовуватися під ритми дихання пацієнта. Новенький апарат ШВЛ має інтелектуальний режим для вентиляції, чутливі датчики – тригери, які ловлять ритми самостійного дихання хворого, підтримуючи його на необхідному рівні і з відповідною систематичністю. Він призначений як для інвазивної, так і для неінвазивної штучної вентиляції легень, може безперервно працювати протягом 24-х годин, без підзарядки.До слова, окрім Ковельського МТМО такі ж апарати отримали у старовижівській, ратнівській і шацькій районних лікарнях.Як відомо, апарат ШВЛ – це викотехнологічне обладнання, призначене для подачі кисневої суміші до легенів пацієнта, поки – єдиний варіант лікування ускладнень при коронавірусі.«Із самого початку пандемії коронавірусу фонд «Патріоти Волині», за дорученням Народного депутата Степана Івахіва, сконцентрував зусилля на головних питаннях. Це захист лікарів та медичніх працівників, а також забезпечення наших лікарень необхідним сучасним обладнанням. Коли оголосили про епідемію, всі лікарні без винятку наголошували, що перш за все їм потрібні апарати ШВЛ, а, як відомо, ШВЛ-апарати відомих виробників надзвичайно складно знайти в наявності. Виробники перевантажені замовленнями як для потреб нашої медицини, так і міжнародними, позаяк з дефіцитом обладнання зіткнулися всі країни світу. Зважаючи на це, було надзвичайно важко знайти і забезпечити лікарні саме апаратами експерт-класу світового рівня», – розповів керівник фонду «Патріоти Волині»Питання забезпечення волинських лікарень надійним та високоякісним обладнанням було принциповим для фонду «Патріоти Волині», позаяк надійність та безпека є надзвичайно важливими аспектами. Ці ж апарати ШВЛ пройшли європейську сертифікацію, а також сертифіковані американською FDA (Food & Drug Administration) – це найавторитетніша та найсуворіша в світі державна інстанція, яка відповідає за контроль якості продуктів харчування, медикаментів та медичного обладнання.Варто зазначити, що в деяких країнах світу, таких, наприклад, як Америка та Ізраїль, зараз на державному рівні заборонили вивозити та продавати медичне обладнання, зокрема і апарати ШВЛ, за межі країни. Адже, в першу чергу, обладнання має бути в достатній кількості для внутрішніх потреб держави. А підприємства, які виробляють ШВЛ, завантажені замовленнями на апарати ШВЛ на кілька місяців наперед. В період гострого спалаху коронавірусу в Італії та Китаї, саме дефіцит вільних ШВЛ називали однією з головних причин високої смертності – до 10% від числа хворих.завірив, що і надалі допомагатиме лікарням, адже питання забезпечення та захисту медиків є пріоритетним.«Сьогодні на передовій боротьби з коронавірусом знаходяться наші лікарі. Перш за все, ми маємо забезпечити їх усім необхідним для того, щоб вони могли виконувати свою роботу впевнено і рятувати життя людей. Це є пріоритетом для нас. Ми пам’ятаємо жахливі події 2014 року, коли на передову встали наші добровольці, щоб боронити країну від знищення. Сьогодні ми бачимо, що в нас нова передова і новий ворог – коронавірус. І на цій передовій знаходяться наші медики, яким також потрібна допомога. Ми допомагали в 2014 році, допомагатимемо і зараз», - зазначив депутат.Фото