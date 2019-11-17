На Донеччині внаслідок обстрілу загинув український військовий
Сьогодні, 01:14
У вівторок, 26 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил у facebook.
На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.
Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.
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Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил у facebook.
На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.
Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.
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