На Донеччині внаслідок обстрілу загинув український військовий





Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил у



На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.



Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 26 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил у facebook На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію