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На Донеччині внаслідок обстрілу загинув український військовий

На Донеччині внаслідок обстрілу загинув український військовий
У вівторок, 26 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил у facebook.

На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.


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Теги: ООС, Донеччина, військовий, обстріл, смерть
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