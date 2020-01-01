Сусіди розповіли про лучанина, який випав з вікна 3-го поверху на дерево. ВІДЕО





Його автомобілем екстреної медичної допомоги госпіталізували в міську клінічну лікарню з численними травмами. О 8-й ранку лікарі констатували смерть чоловіка, - пише



Сусіди загиблого кажуть: Олександру було 35 років, жив разом з батьками. Цієї ночі, розповідає мешканка будинку Наталія, яка не назвала свого прізвища, чула крики та сварки з квартири де жив чоловік.



"Сусід наш трагічно загинув. Випав з 3-го поверху і поранився. Дуже хороша сім’я. Що сталося, то ніхто не знає. З мамою і татом жили", - говорить сусідка чоловіка Оксана.



"Бригада швидко прибула на місце події. Хворого в той момент співробітники ДСНС зрізали з дерева на якому він висів після падіння. Його у важкому стані доставили до лікарні", -

розповів завідувач диспетчерської Центру екстреної медицини Станіслав Лінник.



Але врятувати життя чоловіку не вдалося.



"У нього була важка поєднана травма грудної клітки, живота, черепно-можкова травма. Після приїзду він був одразу направлений в операційну. Чоловік молодий, медики боролися за його життя, прооперували. Його травми були несумісні з життям", - говорить заступник директора з медичної частини Луцької міської лікарні Володимир Шендибило.



Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук , слідчі схиляються до версії, що чоловік випав з вікна квартири через власну необережність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку о 4-й ранку 27 травня на вулиці Шота Руставелі, 15, чоловік випав з вікна 3-го поверху Його автомобілем екстреної медичної допомоги госпіталізували в міську клінічну лікарню з численними травмами. О 8-й ранку лікарі констатували смерть чоловіка, - пише Суспільне Сусіди загиблого кажуть: Олександру було 35 років, жив разом з батьками. Цієї ночі, розповідає мешканка будинку Наталія, яка не назвала свого прізвища, чула крики та сварки з квартири де жив чоловік."Сусід наш трагічно загинув. Випав з 3-го поверху і поранився. Дуже хороша сім’я. Що сталося, то ніхто не знає. З мамою і татом жили", - говорить сусідка чоловіка Оксана."Бригада швидко прибула на місце події. Хворого в той момент співробітники ДСНС зрізали з дерева на якому він висів після падіння. Його у важкому стані доставили до лікарні", -розповів завідувач диспетчерської Центру екстреної медициниАле врятувати життя чоловіку не вдалося."У нього була важка поєднана травма грудної клітки, живота, черепно-можкова травма. Після приїзду він був одразу направлений в операційну. Чоловік молодий, медики боролися за його життя, прооперували. Його травми були несумісні з життям", - говорить заступник директора з медичної частини Луцької міської лікарніЯк розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині, слідчі схиляються до версії, що чоловік випав з вікна квартири через власну необережність.

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