Біля Генконсульства Польщі у Луцьку – довгі черги: чи дотримуються люди правил карантину
Сьогодні, 14:13
У Луцьку відновило роботу Генеральне Консульство Республіки Польща та візовий центр. За дотриманням карантинних вимог відвідувачів стежать луцькі нацгвардійці.
Про це йдеться на сторінці військової частини Нацгвардії у місті Луцьк.
Військовослужбовці військової частини 1141 НГУ виконують завдання з охорони дипломатичної установи та забезпечення громадського порядку в режимі 24/7.
Зауважують, після відновлення роботи щодня біля візового центру можна спостерігати довгі черги громадян. Аби потрапити на прийом, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.
За день візовий центр приймає по кількасот людей, які бажають працювати закордоном. Повідомляють, усі відвідувачі дотримуються встановлених правил.
«Між людьми обов’язково зберігається безпечна дистанція. Кожен в засобах індивідуального захисту (масці та одноразових рукавичках). Хто приходить без цих засобів захисту, таких людей мусимо повертати, адже безпека оточуючих – перш за все», - розповів начальник поста охорони порядку Богдан Сукач.
У приміщення візового центру теж пропускають по одному, аби всередині не створювався натовп. Там кожному відвідувачу проводять температурний скринінг та дезінфекцію рук. Станом на 28 травня осіб з підвищеною температурою тіла не виявили.
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Про це йдеться на сторінці військової частини Нацгвардії у місті Луцьк.
Військовослужбовці військової частини 1141 НГУ виконують завдання з охорони дипломатичної установи та забезпечення громадського порядку в режимі 24/7.
Зауважують, після відновлення роботи щодня біля візового центру можна спостерігати довгі черги громадян. Аби потрапити на прийом, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.
За день візовий центр приймає по кількасот людей, які бажають працювати закордоном. Повідомляють, усі відвідувачі дотримуються встановлених правил.
«Між людьми обов’язково зберігається безпечна дистанція. Кожен в засобах індивідуального захисту (масці та одноразових рукавичках). Хто приходить без цих засобів захисту, таких людей мусимо повертати, адже безпека оточуючих – перш за все», - розповів начальник поста охорони порядку Богдан Сукач.
У приміщення візового центру теж пропускають по одному, аби всередині не створювався натовп. Там кожному відвідувачу проводять температурний скринінг та дезінфекцію рук. Станом на 28 травня осіб з підвищеною температурою тіла не виявили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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