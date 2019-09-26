Біля Генконсульства Польщі у Луцьку – довгі черги: чи дотримуються люди правил карантину





Про це



Військовослужбовці військової частини 1141 НГУ виконують завдання з охорони дипломатичної установи та забезпечення громадського порядку в режимі 24/7.



Зауважують, після відновлення роботи щодня біля візового центру можна спостерігати довгі черги громадян. Аби потрапити на прийом, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.



За день візовий центр приймає по кількасот людей, які бажають працювати закордоном. Повідомляють, усі відвідувачі дотримуються встановлених правил.



«Між людьми обов’язково зберігається безпечна дистанція. Кожен в засобах індивідуального захисту (масці та одноразових рукавичках). Хто приходить без цих засобів захисту, таких людей мусимо повертати, адже безпека оточуючих – перш за все», - розповів начальник поста охорони порядку Богдан Сукач.



У приміщення візового центру теж пропускають по одному, аби всередині не створювався натовп. Там кожному відвідувачу проводять температурний скринінг та дезінфекцію рук. Станом на 28 травня осіб з підвищеною температурою тіла не виявили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відновило роботу Генеральне Консульство Республіки Польща та візовий центр. За дотриманням карантинних вимог відвідувачів стежать луцькі нацгвардійці.Про це йдеться на сторінці військової частини Нацгвардії у місті Луцьк.Військовослужбовці військової частини 1141 НГУ виконують завдання з охорони дипломатичної установи та забезпечення громадського порядку в режимі 24/7.Зауважують, після відновлення роботи щодня біля візового центру можна спостерігати довгі черги громадян. Аби потрапити на прийом, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.За день візовий центр приймає по кількасот людей, які бажають працювати закордоном. Повідомляють, усі відвідувачі дотримуються встановлених правил.«Між людьми обов’язково зберігається безпечна дистанція. Кожен в засобах індивідуального захисту (масці та одноразових рукавичках). Хто приходить без цих засобів захисту, таких людей мусимо повертати, адже безпека оточуючих – перш за все», - розповів начальник поста охорони порядкуУ приміщення візового центру теж пропускають по одному, аби всередині не створювався натовп. Там кожному відвідувачу проводять температурний скринінг та дезінфекцію рук. Станом на 28 травня осіб з підвищеною температурою тіла не виявили.

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