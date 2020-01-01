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Під час прогулянок у лісі волиняни знайшли застарілі авіабомби

Під час прогулянок у лісі волиняни знайшли застарілі авіабомби
На Волині 27 травня піротехніки знищили понад 50 застарілих боєприпасів.

Так, поблизу сіл Черкаси і Старі Кошари Ковельського, а також села Журавлине Старовижівського районів під час прогулянок у лісі місцеві мешканці виявили предмети, схожі на застарілі боєприпаси, - пише ДСНС України у Волинській області.

На місці фахівці ДСНС встановили, що це - 20 артилерійських снарядів різного калібру, 2 протитанкові міни та 30 авіабомб СД-1 часів Другої Світової війни.

Тож виявлені боєприпаси знищили шляхом контрольованого підриву. Територію за всіма адресами ретельно обстежили. Додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили


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Теги: боєприпаси, Волинь, знахідка
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