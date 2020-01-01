Під час прогулянок у лісі волиняни знайшли застарілі авіабомби





Так, поблизу сіл Черкаси і Старі Кошари Ковельського, а також села Журавлине Старовижівського районів під час прогулянок у лісі місцеві мешканці виявили предмети, схожі на застарілі боєприпаси, - пише ДСНС України у Волинській області.



На місці фахівці ДСНС встановили, що це - 20 артилерійських снарядів різного калібру, 2 протитанкові міни та 30 авіабомб СД-1 часів Другої Світової війни.



Тож виявлені боєприпаси знищили шляхом контрольованого підриву. Територію за всіма адресами ретельно обстежили. Додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 27 травня піротехніки знищили понад 50 застарілих боєприпасів.Так, поблизу сіл Черкаси і Старі Кошари Ковельського, а також села Журавлине Старовижівського районів під час прогулянок у лісі місцеві мешканці виявили предмети, схожі на застарілі боєприпаси, - пише ДСНС України у Волинській області.На місці фахівці ДСНС встановили, що це - 20 артилерійських снарядів різного калібру, 2 протитанкові міни та 30 авіабомб СД-1 часів Другої Світової війни.Тож виявлені боєприпаси знищили шляхом контрольованого підриву. Територію за всіма адресами ретельно обстежили. Додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили

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