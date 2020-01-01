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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 29 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 29 травня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешеві можливий невеликий дощ. У Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень підніметься до +13…+17. Вітер північний і північно-східний, 1-7 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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