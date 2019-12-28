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У Рожищенському районі легковик в’їхав у фуру. ФОТО

У Рожищенському районі легковик в’їхав у фуру. ФОТО
У селі Копачівка Рожищенського району автомобіль Opel в’їхав у вантажівку DAF. У результаті зіткнення легковик отримав значні механічні ушкодження.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі Ковель–Луцьк близько 12:30.

Зі слів свідків, водій легковика не дотримався безпечної дистанції під час руху, внаслідок чого і відбулось зіткнення із фурою. Opel отримав серйозні механічні пошкодення передньої частини.

Внаслідок аварії на цій ділянці траси утворилась так звана «колійка».

Про те, чи є у ДТП постраждалі, наразі невідомо.

У Рожищенському районі легковик в’їхав у фуру. ФОТО
У Рожищенському районі легковик в’їхав у фуру. ФОТО
У Рожищенському районі легковик в’їхав у фуру. ФОТО
У Рожищенському районі легковик в’їхав у фуру. ФОТО

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Теги: аварія, Копачівка
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