У Рожищенському районі легковик в’їхав у фуру. ФОТО
Сьогодні, 13:09
У селі Копачівка Рожищенського району автомобіль Opel в’їхав у вантажівку DAF. У результаті зіткнення легковик отримав значні механічні ушкодження.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі Ковель–Луцьк близько 12:30.
Зі слів свідків, водій легковика не дотримався безпечної дистанції під час руху, внаслідок чого і відбулось зіткнення із фурою. Opel отримав серйозні механічні пошкодення передньої частини.
Внаслідок аварії на цій ділянці траси утворилась так звана «колійка».
Про те, чи є у ДТП постраждалі, наразі невідомо.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі Ковель–Луцьк близько 12:30.
Зі слів свідків, водій легковика не дотримався безпечної дистанції під час руху, внаслідок чого і відбулось зіткнення із фурою. Opel отримав серйозні механічні пошкодення передньої частини.
Внаслідок аварії на цій ділянці траси утворилась так звана «колійка».
Про те, чи є у ДТП постраждалі, наразі невідомо.
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