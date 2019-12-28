У Рожищенському районі легковик в’їхав у фуру. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі Ковель–Луцьк близько 12:30.



Зі слів свідків, водій легковика не дотримався безпечної дистанції під час руху, внаслідок чого і відбулось зіткнення із фурою. Opel отримав серйозні механічні пошкодення передньої частини.



Внаслідок аварії на цій ділянці траси утворилась так звана «колійка».



Про те, чи є у ДТП постраждалі, наразі невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Копачівка Рожищенського району автомобіль Opel в’їхав у вантажівку DAF. У результаті зіткнення легковик отримав значні механічні ушкодження.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі Ковель–Луцьк близько 12:30.Зі слів свідків, водій легковика не дотримався безпечної дистанції під час руху, внаслідок чого і відбулось зіткнення із фурою. Opel отримав серйозні механічні пошкодення передньої частини.Внаслідок аварії на цій ділянці траси утворилась так звана «колійка».Про те, чи є у ДТП постраждалі, наразі невідомо.

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