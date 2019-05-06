Напівживий бізнес: як змінився ринок праці на Волині під час карантину

Карантин вніс низку коректив у звичне життя українців. Бізнес, не маючи можливості функціонувати, зазнав суттєвих збитків. Чимало підприємців «заморозили» свою роботу і перейшли в режим очікування, в той час, коли інші з відчаю змушені були й взагалі припинити діяльність, звільняючи працівників.За цей час кількість безробітних на Волині зросла на чверть, а вакансій стало суттєво менше.Про роботу служби зайнятості та ринок праці в особливо важкий період розповів директор Волинського обласного центру зайнятостіпід час онлайн-пресконференції 29 травня.«Бізнес зараз і досі – напівживий», – зазначив Роман Романюк, хоч із 11 травня умови карантину послабили, але не всі змогли повернутися до звичного ритму життя і принаймні частково відновити свою діяльність.У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сьогодні в обласній службі зайнятості майже на 70%більше безробітних. Наразі кількість сягає майже 15 тисяч осіб, в той час, коли кількість доступних вакансій навпаки впала більш ніж на половину.Здебільшого, згідно зі статистикою, без роботи лишилися жінки (56%). Роман Романюк переконує, що така тенденція була і до карантину, однак за час пандемії показники зрозли.47% осіб, які отримали статус безробітних, – люди із вищою освітою, 21% – із загальною середньою. До слова, термін пошуку роботи зріс в середньому на 3 дні і складає наразі майже 4 місяці.Зросла кількість безробітних і в особливих категоріях населення: учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, ті, кому лишилося 10 і менше років до пенсії, а також – випускники навчальних закладів, які ще не мають досвіду роботи.Роман Романюк зазначив, що від початку року понад 20 тисяч безробітних волинян скористалися послугами обласної служби зайнятості. До травня там встигли працевлаштувати понад 7 тисяч осіб, в тому числі - ще до надання статусу безробітного.Варто зазначити, що зріс також і розмір допомоги по безробіттю із 650-ти гривень до 1 тисячі. До того ж, право отримувати цю допомогу від першого дня звільнення відтепер мають навіть ті особи, які пішли «за власним бажанням». Раніше у випадку такої причини звільнення потрібно було чекати протягом трьох місяців., зареєстрованих у центрі зайнятості станом на 26 травня цього року, єНайбільша кількість робочих місць збереглася у галузі оптової та роздрібної торгівлі, трохи менше вакансій пропонує переробна промисловість, постачання електроенергії та транспорт. Найменше вільних робочих місць є у сфері професійної, наукової діяльності, адміністративного обслуговування та освіти.Найбільш популярні професії на ринку праці станом на сьогодні: продавець продовольчих та непродовольчих товарів, касир, водій, кур’єр, листоноша, робітник на лісокультурних роботах, робітник по догляду за тваринами.Очевидно, що найбільша кількість доступних вакансій - у сегменті «мінімалки». Таких - майже половина, на зарплату до шести тисяч припадає 44%, від 6-ти до 8-ми тисяч в місяць є – 28%, до 10 тисяч – 15% вакансій, понад 10 тисяч зарплати за місяць – лише 6%.Станом на сьогодні, серед тих двох тисяч доступних наразі вакансій, середня заробітна плата складає 6 808 гривень.Найбільше вакансій - для робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування, кваліфікованих робітників з інструментами і працівників сфери торгівлі та послуг. Найменше робочих місць пропонують кваліфікованим робітникам сільського господарства, технічним службовцям, законодавцям і вищим державним службовим керівникам.«Незважаючи на на період карантину, потрібно шукати можливості, вміти адаптовуватися, а це сьогодні – ключове», – наголосив Роман Романюк.