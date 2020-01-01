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Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня

Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку у зв’язку з послабленням карантинних заходів із 1 червня почнуть курсувати маршрутки та тролейбуси. Із 3 червня у місті запрацюють дитячі садки.

Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання сесії Луцькради.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, Волинська ОДА дозволила послабити карантин в області. Утім, поки у Ковелі, Ковельському районі та Олиці карантинні заходи залишатимуться без змін.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що з 1 червня в місті почнуть курсувати автобуси та тролейбуси і здійснюватимуть перевезення в межах кількості місць для сидіння, передбачених
технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

«Медики працюють у суботу та неділю в звичному режимі. У понеділок зранку почнеться режим маршрутних перевезень. Треба нагадати, щоб поповнили свої електронні картки», - відзначив в.о. мера Григорій Пустовіт. Він заважив, що в роботі системи City card можливі збої після довготривалої перерви.

Із 3 червня розпочнуть роботу луцькі дитсадки. Планують, що у липні зможуть розпочати оздоровлення дітей. Дозволять й проведення спортивних заходів без глядачів до 50 учасників, якщо ж їх буде більше, потрібно спеціальний дозвіл.

«Це не означає, що хвороба зменшує оберти. Маємо пам’ятати, що дотримування дистанції залишається», - зазначив Пустовіт. Усе ще лишається під забороною перебування без масок у громадських місцях та транспорті. Треба мати при собі й документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, що послаблення карантину на Волині дозволить відновити роботу готелів, релігійних установ, закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів тощо.

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Теги: Луцьк, транспорт, дитсадки
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