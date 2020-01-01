Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня





Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання сесії Луцькради.



Нагадаємо, сьогодні,



Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що з 1 червня в місті почнуть курсувати автобуси та тролейбуси і здійснюватимуть перевезення в межах кількості місць для сидіння, передбачених

технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.



«Медики працюють у суботу та неділю в звичному режимі. У понеділок зранку почнеться режим маршрутних перевезень. Треба нагадати, щоб поповнили свої електронні картки», - відзначив в.о. мера Григорій Пустовіт. Він заважив, що в роботі системи City card можливі збої після довготривалої перерви.



Із 3 червня розпочнуть роботу луцькі дитсадки. Планують, що у липні зможуть розпочати оздоровлення дітей. Дозволять й проведення спортивних заходів без глядачів до 50 учасників, якщо ж їх буде більше, потрібно спеціальний дозвіл.



«Це не означає, що хвороба зменшує оберти. Маємо пам’ятати, що дотримування дистанції залишається», - зазначив Пустовіт. Усе ще лишається під забороною перебування без масок у громадських місцях та транспорті. Треба мати при собі й документи, що посвідчують особу.



Нагадаємо, що

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