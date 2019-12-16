На Волині середня зарплата за квітень знизилась на 1000 гривень





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В Україні середня зарплата в квітні становила 10430 гривень. Це на 8,9% (або на 1016 гривень) менше, ніж у березні.



Найбільше зарплати штатних працівників знизились у Києві (на 15,1% до 15278 грн), Рівненській (на 12,9% до 8884 грн) та Волинській (областях 11,5% до 7758 грн).



На Волині в квітні 2020 року середня зарплата знизилась за рік (проти квітня 2019 року) на 5,3%. Водночас в Україні середня зарплата за рік зросла на 1,6%.



Якщо в березні Волинь за рівнем середньої зарплати в Україні була на четвертому місці знизу, то тепер – на передостанньому. Нижчі, ніж на Волині, зарплати отримують лише у Чернівецькій області – 7560 гривень.



Менш ніж 8 тисяч – середня зарплата ще в одній області: Тернопільській – 7815 гривень.



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