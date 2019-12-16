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На Волині середня зарплата за квітень знизилась на 1000 гривень

На Волині середня зарплата за квітень знизилась на 1000 гривень
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Волині у квітні 2020 року становила 7758 гривень. Це на 1007 гривень (або 11,5%) менше, ніж у березні. За рівнем середньої зарплати Волинська область у квітні опустилася на передостаннє місце в Україні. Менше заробили тільки працівники на Буковині.

Про це повідомляє Волинь24 з посиланням на Державну службу статистики.

В Україні середня зарплата в квітні становила 10430 гривень. Це на 8,9% (або на 1016 гривень) менше, ніж у березні.

Найбільше зарплати штатних працівників знизились у Києві (на 15,1% до 15278 грн), Рівненській (на 12,9% до 8884 грн) та Волинській (областях 11,5% до 7758 грн).

На Волині в квітні 2020 року середня зарплата знизилась за рік (проти квітня 2019 року) на 5,3%. Водночас в Україні середня зарплата за рік зросла на 1,6%.

Якщо в березні Волинь за рівнем середньої зарплати в Україні була на четвертому місці знизу, то тепер – на передостанньому. Нижчі, ніж на Волині, зарплати отримують лише у Чернівецькій області – 7560 гривень.

Менш ніж 8 тисяч – середня зарплата ще в одній області: Тернопільській – 7815 гривень.

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Теги: зарплата, гроші, статистика
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