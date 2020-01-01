Пожежа у Рожищі: благодійники допоможуть відбудувати згорілий будинок. ФОТО





Нагадаємо, пожежу, що



Відтак, аби допомогти сім'ям, які через пожежу залишились без даху над головою, 28 травня відбулась зустріч народного депутата Вячеслава Рубльова, директора БК "Інвестор" Андрія Разумовського, директора ТОВ "Бетон Брук Сервіс" Сергія Стрихарчука та очільника Рожищенської РДА Сергія Шкоди.



Погорільцям вирішив допомогти відомий на Волині будівельник, директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський. Будівельна компанія «Інвестор» доставила у Рожище 35 кубів газоблоків та клей на загальну суму 60 тисяч гривень. Цих газоблоків вистачить, аби відбудувати половину приміщення, площа якого до пожежі становила 400 кв.м.



"Андрій Разумовський став першою міцною ланкою «Ланцюга добра». Вірю, що і інші меценати та благодійники відгукнуться на людську біду. Аби 32 людини не залишились стояти самотньо серед попелища рідної домівки, яку знищив невблаганний вогонь. До слова, на своїй посади голови райдержадміністрації я стикнувся з тим, що пожежа, чомусь, не підпадає під визначення «стихійне лихо». Отож, я не можу з місцевого бюджету виділити кошти для погорільців", - наголосив Сергій Шкода.



"Ми не могли залишитись осторонь. Я дивився на фото знищеного гуртожитку, і серце краялось. Одразу подумав, а що ж буде з людьми? Отож, порадившись на фірмі, вирішив привезти газоблоки – це основна частина майбутнього нового приміщення. Я довіряю представникам місцевої влади. І вірю, що уся запропонована допомога піде лише на потреби людей", - розповів Андрій Разумовський.



"Двадцять років ми з родиною проживали у цьому будинку. Ще коли я працювала на фабриці «Динамо», нам запропонували обладнати приміщення під квартири. Ось так люди розжилися на власне житло. І тут така біда. Пожежа трапилась серед білого дня. Вогонь за 12 хвилин знищив дах. А потім вже запалав увесь будинок. Через сильне задимлення ми навіть не могли зайти до квартири, щоб хоч щось врятувати. Потім вже поліцейський знайшов наші наполовину обгорілі документи…", - пригадує одна із постраждалих Оксана Ткачук.



Ще одна постраждала, голова ОСББ пані Надія Колбон сподівається, що до осені вдасться підняти дах на зруйнованому пожежею будинку, адже зараз вона з чоловіком тимчасово живе у квартирі без води, газу, опалення: «Господарі цієї квартири поїхали жити в село. І нам дозволили тут пожити. Сподіваюсь, що благодійники дослухаються до нашого прохання та допоможуть».



"Ми ведемо перемовини і з іншими забудовниками, виробниками бруківки, лісівниками тощо. Загалом для відновлення цього будинку потрібно близько 5 млн гривень.



Влада на різних рівнях не може стояти осторонь проблем людей. І не «кормити» порожніми обіцянками, а справді щось робити. Так, в країні нелегка економічна ситуація, але вірю, що на заклик погорільців у Рожищі таки відгукнуться небайдужі. А коли люди гуртуються, разом борються з негараздами, то подолати їх можна швидше", - зауважив народний депутат Вячеслав Рубльов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі 11 сімей залишилися без документів та даху над головою через пожежу у колишньому приміщенні гуртожитку.Нагадаємо, пожежу, що спалахнула 18 травня у приміщенні колишнього гуртожитку фабрики «Динамо», приборкували 2 години. Проте ні майно, ні будинок не вдалося врятувати. Згоріли й гроші, що люди зберігали у своїх квартирах, пише "Т1".Відтак, аби допомогти сім'ям, які через пожежу залишились без даху над головою, 28 травня відбулась зустріч народного депутата, директора БК "Інвестор", директора ТОВ "Бетон Брук Сервіс"та очільника Рожищенської РДА Сергія Шкоди.Погорільцям вирішив допомогти відомий на Волині будівельник, директор компанії «Інвестор». Будівельна компанія «Інвестор» доставила у Рожище 35 кубів газоблоків та клей на загальну суму 60 тисяч гривень. Цих газоблоків вистачить, аби відбудувати половину приміщення, площа якого до пожежі становила 400 кв.м."Андрій Разумовський став першою міцною ланкою «Ланцюга добра». Вірю, що і інші меценати та благодійники відгукнуться на людську біду. Аби 32 людини не залишились стояти самотньо серед попелища рідної домівки, яку знищив невблаганний вогонь. До слова, на своїй посади голови райдержадміністрації я стикнувся з тим, що пожежа, чомусь, не підпадає під визначення «стихійне лихо». Отож, я не можу з місцевого бюджету виділити кошти для погорільців", - наголосив Сергій Шкода."Ми не могли залишитись осторонь. Я дивився на фото знищеного гуртожитку, і серце краялось. Одразу подумав, а що ж буде з людьми? Отож, порадившись на фірмі, вирішив привезти газоблоки – це основна частина майбутнього нового приміщення. Я довіряю представникам місцевої влади. І вірю, що уся запропонована допомога піде лише на потреби людей", - розповів Андрій Разумовський."Двадцять років ми з родиною проживали у цьому будинку. Ще коли я працювала на фабриці «Динамо», нам запропонували обладнати приміщення під квартири. Ось так люди розжилися на власне житло. І тут така біда. Пожежа трапилась серед білого дня. Вогонь за 12 хвилин знищив дах. А потім вже запалав увесь будинок. Через сильне задимлення ми навіть не могли зайти до квартири, щоб хоч щось врятувати. Потім вже поліцейський знайшов наші наполовину обгорілі документи…", - пригадує одна із постраждалихЩе одна постраждала, голова ОСББ панісподівається, що до осені вдасться підняти дах на зруйнованому пожежею будинку, адже зараз вона з чоловіком тимчасово живе у квартирі без води, газу, опалення: «Господарі цієї квартири поїхали жити в село. І нам дозволили тут пожити. Сподіваюсь, що благодійники дослухаються до нашого прохання та допоможуть»."Ми ведемо перемовини і з іншими забудовниками, виробниками бруківки, лісівниками тощо. Загалом для відновлення цього будинку потрібно близько 5 млн гривень.Влада на різних рівнях не може стояти осторонь проблем людей. І не «кормити» порожніми обіцянками, а справді щось робити. Так, в країні нелегка економічна ситуація, але вірю, що на заклик погорільців у Рожищі таки відгукнуться небайдужі. А коли люди гуртуються, разом борються з негараздами, то подолати їх можна швидше", - зауважив народний депутат Вячеслав Рубльов.

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