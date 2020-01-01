«Дайте людям працювати», – луцький підприємець про продовження карантину. ФОТО





Про це 29 травня заявив керівник луцького фітнес-центру «ФізіоФіт», відомий та визнаний в Європі фізіотерапевт, дієтолог і чемпіон Німеччини з бодібілдингу Ремі Вош під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, пише



Ремі Вош переконаний, що уряд має створити умови, аби усі заклади запрацювали. Щодо захворюваності на коронавірус, Ремі Вош озвучив таке бачення: людям варто робити більше тестів, хворих – ізолювати, а державні гроші із сплачених податків українців направити на лікарні, аби там було достатньо апаратури та забезпечених медичних працівників.





«Навіщо створювати якісь фонди, дайте людям працювати. Найголовніший план – якомога швидше дати працювати людям. Карантин до 22 червня, а вже говорять про другу хвилю. І що, ми знову в карантин підемо? Криза тільки починається, її результати будуть помітні тільки до кінця року. Треба, можливо, цим депутатам зрозуміти, що їм скоро навіть красти не буде що», – додав підприємець.



Присутня на круглому столі керівниця Emotion Group Оксана Руднік додала, що у столиці, яка разом із Волинню, не перейшли на другий етап послаблення карантинних умов, працюють усі заклади громадського харчування.





«Там працюють всі ресторани, тераси, внутрішні ресторани, все працює. Метрополітен – працює, транспорт – працює. Я не знаю, чому у нас, на Волині, з цим затягують», – додала Оксана Руднік.





На заході були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, співвласниця салону краси Cloud 7 Service Антоніна Лисик та депутат Заборольської ОТГ, власник ТзОВ "Брендборд" Сергій Ковальчук.





Зауважимо, що цього ж дня, 29 травня, на брифінгу заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак заявила, що в області дозволено здійснювати регулярні та нерегулярні перевезення у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученнях. А рішенням Луцькради, з 1 червня у місті має повернутися на дороги громадський транспорт.

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