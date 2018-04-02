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Через значні дощі на Волині очікують паводки

Через значні дощі на Волині очікують паводки
На Волині у зв'язку з очiкуваними дощами рiвень води у річках буде підвищуватися.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

Так, підйом води очікують протягом 1 червня на рiчках басейнiв Прута, Сірету і Захiдного Бугу, зокрема у Львiвській та Волинській областях.

Вода може піднятися на 0,3-1,3 м над поточними рiвнями. Також можливе формування значного мiсцевого, схилового стоку.

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Теги: паводки, Волинь
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Коментарі 1
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Ми в Шацьку не проти.Та нехай вже нас затипить.Скільки можна чекати???
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