Через значні дощі на Волині очікують паводки





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



Так, підйом води очікують протягом 1 червня на рiчках басейнiв Прута, Сірету і Захiдного Бугу, зокрема у Львiвській та Волинській областях.



Вода може піднятися на 0,3-1,3 м над поточними рiвнями. Також можливе формування значного мiсцевого, схилового стоку.



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