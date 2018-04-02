Через значні дощі на Волині очікують паводки
Сьогодні, 12:22
На Волині у зв'язку з очiкуваними дощами рiвень води у річках буде підвищуватися.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
Так, підйом води очікують протягом 1 червня на рiчках басейнiв Прута, Сірету і Захiдного Бугу, зокрема у Львiвській та Волинській областях.
Вода може піднятися на 0,3-1,3 м над поточними рiвнями. Також можливе формування значного мiсцевого, схилового стоку.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
Так, підйом води очікують протягом 1 червня на рiчках басейнiв Прута, Сірету і Захiдного Бугу, зокрема у Львiвській та Волинській областях.
Вода може піднятися на 0,3-1,3 м над поточними рiвнями. Також можливе формування значного мiсцевого, схилового стоку.
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Коментарі 1
Ми в Шацьку не проти.Та нехай вже нас затипить.Скільки можна чекати???
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