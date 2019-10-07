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У школі на Волині встановлять систему пожежної сигналізації

У школі на Волині встановлять систему пожежної сигналізації
Відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міськради замовив послугу зі встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації в Городненському ЗЗСО І-ІІ ст.

Звіт про укладений договір виклали на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі ProZorro, – передає Район Любомль.

Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації в Городненській школі здійснюватиме Приватне підприємство «БЕЗПЕКА-СЕРВІС-ПЛЮС». Договір уклали 20 травня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2020 року.

Вартість послуг зі встановлення протипожежного устаткування – 44,8 тисячі гривень.

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Теги: школа, тендер, пожежна сигналізація
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