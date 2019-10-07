У школі на Волині встановлять систему пожежної сигналізації





Звіт про укладений договір виклали на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі ProZorro, – передає



Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації в Городненській школі здійснюватиме Приватне підприємство «БЕЗПЕКА-СЕРВІС-ПЛЮС». Договір уклали 20 травня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2020 року.



Вартість послуг зі встановлення протипожежного устаткування – 44,8 тисячі гривень.

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