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Капітально відремонтувати амбулаторію у селі на Волині планують за майже 3 мільйони

Капітально відремонтувати амбулаторію у селі на Волині планують за майже 3 мільйони
Цього року мають здійснити реконструкцію приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Тоболи Камінь-Каширського району.

Відкриті торги для пошуку виконавців робіт 27 травня оголосив департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, пише Район Камінь-Каширський.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 12 червня, а аукціони мають розпочатися 15 червня.

Йдеться про тендер:

- на капітальний ремонт амбулаторії зальної практики сімейної медицини на вулиці Миру, 11 у селі Тоболи Камінь-Каширського району. Очікувана вартість – 2 932 070 гривень.
«Капітальний ремонт Тоболівської амбулаторії зальної практики сімейної медицини міститиме такі роботи: демонтаж, встановлення металопластикових вікон, опорядження приміщення, перекриття покрівлі, облаштування водостічної системи, улаштування ґанку і пандусу, утеплення фасадів мінеральними плитами, декоративне штукатурення фасадів, прокладання трубопроводу господарчо-питного водопостачання, улаштування опалення, електромонтажні роботи, блискавкозахист, монтаж системи пожежної сигналізації»

Капітальний ремонт приміщень амбулаторій мають завершити до 31 грудня поточного року.

Капітально відремонтувати амбулаторію у селі на Волині планують за майже 3 мільйони

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Теги: Тоболи, ремонт, амбулаторія
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