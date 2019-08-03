Капітально відремонтувати амбулаторію у селі на Волині планують за майже 3 мільйони





Відкриті торги для пошуку виконавців робіт 27 травня оголосив департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, пише



Тендерні пропозиції прийматимуть до 12 червня, а аукціони мають розпочатися 15 червня.



Йдеться про тендер:



- на капітальний ремонт амбулаторії зальної практики сімейної медицини на вулиці Миру, 11 у селі Тоболи Камінь-Каширського району. Очікувана вартість – 2 932 070 гривень.

«Капітальний ремонт Тоболівської амбулаторії зальної практики сімейної медицини міститиме такі роботи: демонтаж, встановлення металопластикових вікон, опорядження приміщення, перекриття покрівлі, облаштування водостічної системи, улаштування ґанку і пандусу, утеплення фасадів мінеральними плитами, декоративне штукатурення фасадів, прокладання трубопроводу господарчо-питного водопостачання, улаштування опалення, електромонтажні роботи, блискавкозахист, монтаж системи пожежної сигналізації»



Капітальний ремонт приміщень амбулаторій мають завершити до 31 грудня поточного року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року мають здійснити реконструкцію приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Тоболи Камінь-Каширського району.Відкриті торги для пошуку виконавців робіт 27 травня оголосив департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, пише Район Камінь-Каширський Тендерні пропозиції прийматимуть до 12 червня, а аукціони мають розпочатися 15 червня.Йдеться про тендер:- на капітальний ремонт амбулаторії зальної практики сімейної медицини на вулиці Миру, 11 у селі Тоболи Камінь-Каширського району. Очікувана вартість – 2 932 070 гривень.«Капітальний ремонт Тоболівської амбулаторії зальної практики сімейної медицини міститиме такі роботи: демонтаж, встановлення металопластикових вікон, опорядження приміщення, перекриття покрівлі, облаштування водостічної системи, улаштування ґанку і пандусу, утеплення фасадів мінеральними плитами, декоративне штукатурення фасадів, прокладання трубопроводу господарчо-питного водопостачання, улаштування опалення, електромонтажні роботи, блискавкозахист, монтаж системи пожежної сигналізації»Капітальний ремонт приміщень амбулаторій мають завершити до 31 грудня поточного року.

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